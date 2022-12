Reimond Manco: 'me gustaría ser dirigido por Ricardo Gareca'. | Fuente: Difusión

Para todo futbolista uno de los más grandes deseos es representar a su selección nacional y Reimond Manco no es la excepción. El actual atacante de Binacional mostró su interés por volver a vestir la 'blanquirroja'.

"Si me gustaría llegar a la Selección Peruana es porque también me gustaría que me diriga Ricardo Gareca", dijo Manco en diálogo con DirecTv Perú.

Como se recuerda, 'Rei' debutó en la selección absoluta en el 2008 y luego volvió a ser llamado en el 2010 de la mano de Sergio Markarián. Sin embargo, meses después, cometió una indisciplina en Panamá que lo relegó de las siguientes convocatorias.

Sin embargo, en el 2013 volvió a ser tomado en cuenta para un partido amistoso ante Corea del Sur. En el año 2015 Ricardo Gareca fue presentado como director técnico de la selección y no llamó a Manco en ninguna ocasión.

Por otra parte, el ex Alianza Lima y Sport Boys también señaló que tanto Roberto Mosquera como Juan Reynoso le parecen "excelentes entrenadores de fútbol".

