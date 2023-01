Venezuela vs. Perú chocan en el Arena Do Gremio por la Copa América 2019 | Fuente: @CopaAmérica

Perú vs. Venezuela | Este sábado en la capital del sureño estadio de Rio Grande do Sul, peruanos y venezolanos no se hicieron daño y terminaron igualando sin goles, en un partido que la Vinotinto jugó desde el minuto 75 con diez jugadores por la expulsión de su defensa Luis Mago.

El VAR fue la maldición de un equipo inca que tuvo más chances de gol que su rival a lo largo del partido, pero que sufrió la anulación de un gol de Christofer Gonzales en la primera mitad e idéntico fallo ante anotación de Jefferson Farfán en el segundo tiempo.

El martes, en la segunda fecha del Grupo A, Brasil jugará frente a Venezuela en Salvador (nordeste) y Perú lo hará contra Bolivia en Rio de Janeiro. (AFP)

Paolo Guerrero disputa el balón con Tomas Rincon en partido entre Perú vs. Venezuela. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JEFERSON GUAREZE

Perú vs. Venezuela EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotun, Jefferson Farfán, Christian Cueva, Paolo Guerrero. DT. Ricardo Gareca.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Mikel Villanueva, John Chancellor, Junior Moreno, Yangel Herrera, Tomás Rincón, Jefferson Savarino. Luis Mago, Jhon Murillo, Roberto Rosales, Salomón Rondón DT: Rafael Dudamel.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán.Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre, con capacidad para 55.000 espectadores.

Venezuela y Perú empataron a cero por el grupo A de la Copa América 2019 | Fuente: DIRECTV SPORTS | Fotógrafo: EFE

Perú vs. Venezuela EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

