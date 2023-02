Pedro Gallese arquero de Alianza Lima y de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FEF), Agustín Lozano, señaló desde Montevideo que la bicolor podría jugar un amistoso en diciembre, pese que no corresponde a una Fecha FIFA. En entrevista con RPP Noticias, señaló que ya negocia con varias selecciones para cerrar el compromiso.

“(Cerramos) con Colombia en Miami y con Chile que es en Lima en el Nacional, y vamos a ver la posibilidad de hacer un amistoso en diciembre. Todavía no hay nada confirmado, estamos trabajando en eso. Esperemos que sea suficiente para poder empezar un buen año en el 2020”, señaló Lozano.

El máximo directivo de de la FPF no descartó que el amistoso se dispute en provincia. “El amistoso hay que verlo, estamos evaluando y estamos conversando con algunas selecciones nacionales. No hemos decidido con quién todavía, pero ya con el comando técnico hemos llegado a un entendimiento de tener un amistoso con los jugadores que en diciembre tengamos porque no es fecha FIFA”, culminó.

Luego de los partidos amistosos ante Uruguay, la Selección Peruana enfrentará a Colombia el 14 de noviembre en Miami y contra Chile el 19, en Lima.

Hay que indicar, que en el programa Fútbol como Cancha, edición mediodía, Lozano hablará sobre la continuidad de Daniel Ahmed en la FPF, la próxima Asamblea de Bases y la postulación de Perú al Mundial Sub 20.

