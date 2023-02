Ricardo Gareca volverá a enfrentar a Uruguay con la Selección Peruana el próximo martes. | Fuente: AFP

Uno de los principales ausentes en la derrota por 1-0 de la Selección Peruana a manos de Uruguay fue Edison Flores. El volante de Monarcas Morelia sufrió una molestia en el pie izquierdo a poco de la realización de este amistoso y Ricardo Gareca optó por no arriesgarlo para el primer amistoso frente al cuadro 'charrúa' en esta fecha FIFA.

Sin embargo, aún no se sabe si Edison Flores se recuperará para el segundo duelo frente a Uruguay. A Ricardo Gareca le consultaron sobre 'Orejas' en conferencia de prensa y señaló que desconoce si podrá sumar minutos en el cotejo que se desarrollará en el estadio Naciona de Lima.

"No sé cómo está Edison Flores, tuvo una molestia y preferimos no arriesgarlo. No tengo idea cómo llegará el martes, lo iremos evaluando con el pasar de los días pero le daremos prioridad al jugador. Buscaremos que pueda ser usado también por su club, no lo vamos a arriesgar. Más allá de la importancia de este partido, es un amistoso", dijo.

De no contar con Edison Flores, Ricardo Gareca volvería a probar con André Carrillo y Gabriel Costa por los costados. De todas formas, aún no hay una oncena titular confirmada para el próximo amistoso.

