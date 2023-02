Paolo Guerrero sobre derrota de Perú ante Uruguay 'Me quedo tranquilo con el desempeño del grupo' | Fuente: Selección Peruana - Twitter

Perú y Uruguay se enfrentaron por el primer partido amistoso en el estadio Centenario de Montevideo. La Selección Peruana no mostró su mejor juego y cayó por 1-0, sin embargo Paolo Guerrero quedó tranquilo a pesar del resultado y rescató el nivel de la bicolor con miras al siguiente duelo.

"Nos encontramos a un Uruguay que no nos dejó pensar, estábamos dudosos al tener la pelota, con pocos movimientos, pero nos fuimos acentuando en el juego. Agarramos confianza, en el segundo tiempo mejoramos muchísimo, pero yo me quedo tranquilo con el desempeño del grupo. El profe quiere probar a todos, mientras más jugadores hayan en la selección mejor porque así el profe no tiene dolores de cabeza", declaró Paolo Guerrero para los medios.

El 'Depredador' se refirió además al ritmo de los futbolistas de la bicolor. "Cueva tiene que agarrar un poco de ritmo, no está jugando y se encuentra sin club y es entendible. Hay que mejorar, esperamos que todos agarren ritmo, sobretodo los chicos que no vienen jugando en sus equipos, los necesitamos a todos en la seleccion porque en las eliminatorias todo va a ser más duro", agregó.

Los comandados por Ricardo Gareca tendrán su revancha en el próximo duelo a disputarse el martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional.

Paolo Guerrero analizó la derrota de Perú ante Uruguay

