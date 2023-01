El capitán de la Selección Peruana celebra tras anotar a Fernando Muslera. | Fuente: Paolo Guerrero | Fotógrafo: Mauricio Due񡳠Casta񥤡

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se pronunció tras el triunfo de la Blanquirroja ante Uruguay, con lo que se asegura el pase a semifinales por la Copa América Brasil 2019.

En declaraciones tras el encuentro, el delantero peruano dijo estar muy orgulloso del equipo por el triunfo ante Uruguay. Aunque mencionó que en el país hay mucha gente que no cree en la selección, por lo que les dedicó la victoria.

“Me siento muy orgulloso de mi equipo. Creo que no tengo en este momento, porque mucha gente dice Perú no tiene huevos, no tiene garra. Algunas personas en Perú tratan, con mala intención, de desestabilizar el grupo y hoy demostramos y quiero callarles la boca con lo que estos muchachos han hecho dentro del campo”, comentó.

Impresión sobre el partido

Respecto del desempeño de la selección en el partido, Guerrero dijo que se le jugó de igual a igual a Uruguay y se logró vencerlos en la tanda de penales. Agregó que no están pensando en hasta dónde pueden llegar, sino que van trabajando en cada partido para mejorar.

“Se nos paró al frente una selección uruguaya que está dentro de los 10 mejores del mundo y creo que lo jugamos de igual a igual, le hemos ganado por penales”, comentó Guerrero.

“Nosotros vamos partido a partido y como lo hemos hablado muchas veces dentro del grupo y ahora se viene Chile, es un clásico ahora tenemos que prepararnos y seguramente el profe va a corregir algunos errores durante estos días y lo va a enfrentar de la mejor manera”, dijo.

