Jefferson Farfán no juega desde junio del presente año tras sufrir el desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda en la victoria por 3-1 de la Selección Peruana ante Bolivia. La 'Foquita' aún no ha logrado recuperarse en un 100% y desde Lokomotiv han informado que no volverá a minutos en lo que resta del 2019.

Teniendo en cuenta que sigue sin recibir el alta médica, Jefferson Farfán fue al Estadio Nacional de Lima para ver el segundo amistoso de la Selección Peruana contra Uruguay en esta fecha FIFA como aficionado. El atacante de 35 años fue grabado mientras arribaba a las instalaciones del recinto capitalino en una lujosa camioneta.

Jefferson Farfán tiene 95 partidos jugados y 27 goles anotados con la camiseta de la Selección Peruana. A pesar de no haber sido llamado por Ricardo Gareca durante parte de su etapa como entrenador de la 'Blanquirroja', su buen momento en el Lokomotiv llevó a que vuelva a ser tomado en cuenta por el estratega argentino.

En cuanto a la Selección Peruana, este será su segundo duelo en la presente fecha FIFA ante su similar de Uruguay. En el primero disputado en Montevideo, la 'Blanquirroja' perdió 1-0 gracias a una anotación marcada por el delantero Brian Rodríguez.

