La familia de Ricardo Gareca está en Montevideo para el Perú vs. Uruguay.

Ricardo Gareca es, dentro de todo, un hombre de familia. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Milton Gareca, primogénito del estratega de la Selección Peruana, reveló que el 'Tigre' intenta disfrutar mucho los momentos con sus nietos. Asimismo, explicó cómo vive él los duelos del elenco blanquirrojo.

"El tema de la familia para Ricardo Gareca siempre es un soporte tremendo. Ama a sus nietos y, cada vez que puede compartir un tiempo con ellos, ya sea en un entrenamiento o concentración, lo valora muchísimo. Obviamente, se trata de un empuje muy fuerte. Al ver los partidos de la Selección Peruana, se sufre más como hijo que como hincha y entrenador", dijo.

Por otro lado, Milton Gareca habló sobre la nominación de su padre al premio The Best y dio a conocer que lo tomaron como un motivo para estar contentos. No obstante, aseguró que Ricardo Gareca siempre prioriza las metas de la Selección Peruana.

"Para nosotros, es un orgullo que sea nominado a The Best. Lo tomamos como una carga de felicidad enorme y nos hemos acostumbrado a tomar estos logros como datos de color o cosas lindas que te da la carrera. Ricardo Gareca no trabaja para eso, sino para lograr objetivos importantes como el de la Selección Peruana", sentenció.

Milton Gareca habló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

