Perú vs. Uruguay se enfrentan en el estadio Centenario | Fuente: AFP

Perú y Uruguay se vieron las caras en el primer amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se jugó en el estadio Centenario y la victoria se la llevó el cuadro charrúa con una victoria por la mínima diferencia.

En la primera etapa la Selección Peruana se vio restringida por la superioridad de la Selección de Uruguay, quien se mostró superior teniendo más la pelota, e hizo más daño en el arco rival. Por ello abrió el marcador a los 17 minutos con un gran gol de Brian Rodríguez.

En el segundo tiempo los dirigidos por Ricardo Gareca salieron en busca del empate y mejoraron su nivel de juego, pero se vieron con una defensa rival muy sólida y segura atrás. La bicolor intentó hasta el minuto final pero no fue eficaz en el ataque.

La Selección Peruana tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha en el partido de vuelta, que se jugará el próximo martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. en el Estadio Nacional.

Uruguay ganó 1-0 ante Perú por amistoso internacional por la fecha FIFA | Fuente: Movistar Deportes

Uruguay vs. Perú, EN DIRECTO: ALINEACIONES CONFIRMADAS

Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matias Viña, Matías Vecino, Lucas Torreira, Federico Valverde, Bryan Lozano, Bryan Rodríguez, y Maximiliano Gómez.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzales, André Carrillo, Gabriel Costa y Paolo Guerrero.

Perú vs. Uruguay EN DIRECTO: minuto a minuto

Perú vs. Uruguay se enfrentarán en el primer amistoso internacional por fecha FIFA. | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | El encuentro se jugará en el Estadio Centenario este viernes 11 de octubre a las 6:00 p.m. (hora peruana). El partido se podrá ver a través de Movistar Deportes, escuchar por 89.7 FM de RPP Noticias y también se podrá seguir todas las incidencias por RPP.pe.

Paolo Guerrero comandará el ataque de la Selección Peruana. El técnico Ricardo Gareca no podrá contar con Edison Flores, que tiene molestia en la planta del pie izquierdo, EL DT prefiere no utilizarlo para no recrudecer su lesion. Debido a la situación de 'Orejas', Christian Cueva tendría oportunidad de jugar algunos minutos.

La Selección Peruana llega de vencer 1-0 a Brasil en la previa fecha FIFA. Con el gol de Luis Abram a los 85 minutos, la bicolor venció a la 'Canarinha' tras dos derrotas en la Copa América, incluyendo la final del torneo.

Por su parte, Uruguay llega de empatar 1-1 con Estados Unidos en su último partido. La 'Celeste' inició ganando con el gol de Brian Rodríguez al minuto 50, mientras que el empate para los norteamericanos lo marcó Jordan Morris a los 79 minutos.

Para este partido, la bicolor no contará con Christian Cueva y Edison Flores desde el arranque. Por su parte, en Uruguay quedaron descartaron Luis Suárez, Edinson Cavani y Giorgian De Arrascaeta.

Perú visitará a Uruguay en el Estadio Centenario por la fecha FIFA. La bicolor volverá a jugar con los 'charrúas' en un segundo partido este martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

Perú vs. Uruguay se enfrentan en amistoso internacional por fecha FIFA. | Fuente: Selección Peruana - Twitter

Perú vs. Uruguay: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christopher Gonzales, André Carrillo; Gabriel Costa; Paolo Guerrero.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godín o Sebastián Coates, Diego Laxalt; Rodrigo Bentancur, Nahitan Nandez, Matías Vecino, Brian Rodríguez; Maxi Gómez y Darwin Núñez.

Estadio: Centenario de Montevideo

Te sugerimos leer