Ricardo Gareca quiso llamar a Cristian Benavente tras la lesión de Yoshimar Yotún.

Ricardo Gareca dio a conocer que tuvo la intención de convocar a Cristian Benavente a la Selección Peruana tras la lesión de Yoshimar Yotún, pero el volante del Nantes presentaba una lesión y por eso optó por llamar a Alejandro Hohberg. El 'Chaval' confirmó esta información en una reciente entrevista con Radio Marca.

Además de eso, Cristian Benavente habló sobre su posible retorno a la Selección Peruana y aseguró que lo ve como algo muy cercano. Además, señaló que lo toma como una motivación pensando de cara al resto de la temporada.

"Justo me habían llamado para estos amistosos de la Selección Peruana, pero tenía una pequeña molestia que no me dejaba estar al 100%. Hablé con Ricardo Gareca y decidimos descansar en este parón. Sin embargo, volver a la selección es un objetivo que tengo cerca. Eso me motiva a hacer las cosas bien aquí con la finalidad de poder estar ahí, que es importante para cualquier futbolista", dijo.

Por otra parte, Cristian Benavente se refirió a su adaptación al Nantes y señaló que todo le ha ido de buena manera en estos primeros meses. Incluso, reveló que el saber francés producto de su paso por Bélgica le ha sido de suma ayuda para conversar con sus compañeros y el técnico.

"Estoy contento, me he acoplado muy bien al equipo y la ciudad. De momento, todo me va muy bien. Estoy con la motivación de hacer un buen año y terminar la temporada con buenas sensaciones. En la parte de Bélgica que estuve se hablaba francés y puedo comunicarme perfectamente tanto con el entrenador como con mis compañeros. Eso suma mucho porque la comunicación en el fútbol es cada vez más importante", sentenció.

