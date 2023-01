Los jugadores de la Selección Peruana pasaron por la prueba de hisopado | Fuente: Instagram Luis Abram,

La Selección Nacional volvió a pasar por pruebas de descarte de COVID-19, tal como estipula el protocolo de bioseguridad para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Y, el momento de la prueba de hisopado ha dejado algunos momentos jocosos en los jugadores, que lo han compartido en sus redes sociales.

Al llegar a Lima desde Buenos Aires, Carlos Zambrano y Luis Abram pasaron por la prueba de hisopado. En aquella oportunidad, el 'Kaiser' subió el instante de la toma de muestras en la que se aprecia a su compañero de zaga muy incómodo.

Bueno, ahora fue el turno del zaguero del Vélez Sarsfield que compartió los precisos momentos en que le hacen el hisopado al 'León'. "Todo vuelve, Crlos Zambrano", escribió Abram acompañado de un emoji de una carcajada.

No solo eso. También revelaron el momento que Jefferson Farfán pasó la prueba. Y, realmente, no el momento no es nada agradable.

La Selección Peruana tiene programado viajar este miércoles, 7 de octubre, en la tarde a Asunción en un charter.

Los jugadores de la Selección Nacional revelaron que no la pasaron nada bien durante el hisopado | Fuente: Instagram Carlos Zambrano, Luis Abram, Jefferson Farfán

