La delegación de la Selección Peruana que viajará este miércoles por la tarde a Asunción para el partido ante Paraguay por el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 tendrá una ausencia destacada. Se trata del Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien pese a estar desarrollando sus funciones durante las últimas semanas en la Videna, permanecerá en Lima. En conversación con 'Encendidos' de RPP Noticias, explicó los motivos de la decisión que le llevarán a perderse un juego de esta competición por primera vez desde que asumió su cargo en la entidad.

"Estoy en la Videna, acudí para despedirme de los jugadores. No voy a viajar, pero no lo voy a hacer por decisión propia. Yo el año pasado fui operado, me pusieron tres stents en el corazón y estoy muy bien, pero por precaución no voy a viajar. Este es el primer partido de Eliminatorias que me perderé desde el 2015, pero lo hago porque soy una persona responsable y que me cuido", mencionó.

Juan Carlos Oblitas, de 69 años, exfutbolista profesional y mundialiasta en dos ocasiones con la Selección Peruana, también se refirió a las medidas gubernamentales con relación a la pandemia del coronavirus, donde los adultos mayores tienen reestricciones sobre la movilización social.

“No hay mejor persona que pueda cuidarse que uno mismo y eso quiero que entiendan nuestras autoridades. Yo me cuido, mi esposa, yo la cuido a ella. No podemos seguir con esa absurda regla porque es discriminatoria”, expresó.

