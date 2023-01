El once de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Llegó el día. Millones de peruanos estarán prendidos de su televisor desde las 5:30 p.m. para alentar desde sus hogares a la Selección Peruana en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas. Será el primer paso para que la bicolor pueda repetir la inolvidable sensación de clasificar a un Mundial. Ahora el objetivo es Qatar 2022 y el sueño está intacto.

El Defensores del Chaco será el escenario que albergará el debut de la Selección Peruana, que se medirá ante Paraguay de Eduardo Berizzo, que apostará por un triunfo desde el pitazo inicial del argentino Néstor Pitana, que dirigió la final de Rusia 2018.

Para este partido, la bicolor llega con varias bajas en su plantel entre los cuales destaca la ausencia por lesión del capitán Paolo Guerrero. Sin el ‘Depredador’, Perú no solo pierde a su máximo goleador histórico, también es un dolor de cabeza menos para los defensores paraguayos que ya no tendrán que batallar para anular al delantero del Inter de Porto Alegre.

Además de Guerrero, la Selección Peruana no podrá contar con Edison Flores, quien no recibió permiso de su equipo DC United para jugar las Eliminatorias. El ‘Orejas’ se ha convertido en los últimos años en un jugador importante. A su gran labor en el mediocampo le suma un registro envidiable de cara al arco contrario: 13 goles.

Pese a ello, Ricardo Gareca ha logrado campear el temporal cuando la Selección Peruana no contaba con algunas de sus figuras. Minimizó el aspecto inidvidual e hizo más fuerte al grupo. Ya en una de sus últimas conferencias mencionó cómo es jugar sin Guerrero.

"El equipo se acostumbró a jugar con Paolo en gran parte y también se acostumbró a jugar con otros jugadores. Ya hemos dado muestras de sobra respecto a la ausencia no solamente de Paolo, sino también a jugadores muy importantes de la Selección", declaró Gareca el pasado 25 de septiembre.

Pedro Gallese destaca en Orlando City. | Fuente: EFE

¿Cómo llega el once titular?

Pedro Gallese (Arquero-Orlando City)

Le aporta al equipo seguridad y mucha tranquilidad. El ‘Pulpo’ es una garantía en la portería de la Selección Peruana. Se encuentra en un excelente nivel y es considerado como uno de los mejores arqueros de la Major League Soccer cada vez que defiende al Orlando City. Lleva 62 partidos con la bicolor y es su segunda Eliminatoria.

Luis Advíncula (Lateral derecho-Rayo Vallecano)

No arrancó de la mejor manera en LaLiga2 de España debido que Andoni Iraola, entrenador de Rayo Vallecano, lo postergó en el banquillo para colocar a Mario Hernández de 21 años. Sin embargo, el ‘Rayo’ aprovechó la oportunidad cuando fue requerido y lleva dos partidos seguidos como titular en el equipo de Vallecas. Cuando se pone la bicolor, se transforma y deja la última gota de sudor en el campo.

Carlos Zambrano (Central-Boca Juniors)

El defensa de Boca Juniors es el caudillo de Perú. A sus 31 años tiene una gran experiencia y sabe imponer respeto en su zona central. Es considerado uno de los mejores defensores de Sudamérica y lo demuestra cada vez que se pone la camiseta xeneize. Su último partido como titular con el club argentino fue ante Independiente de Medellín por Copa Libertadores, el 25 de septiembre.

Luis Abram (Central-Vélez Sarsfield)

El central de 24 años ha crecido considerablemente su nivel desde que llegó a Vélez Sarsfield en 2018. Se ha ganado el respeto en el competitiivo fútbol argentino. Lamentablemente no juega desde marzo pasado debido a la pandemia de coronavirus. Aunque este dato no impide que arranque ante Paraguay por encima de jugadores que llegan con minutos como Anderson Santamaría, Miguel Araujo y Alexander Callens.

Miguel Trauco milita en el Saint Étienne. | Fuente: AFP

Miguel Trauco (Lateral zurdo-Saint Étienne)

Es otro de los jugadores peruanos que no tienen continuidad, pero en este caso es por decisión técnica. Miguel Trauco no está en los planes del entrenador de Saint Étienne, pero todo podría variar en su retorno a Francia. En entrevista con RPP Noticias, aseguró que a pesar de no jugar se encuentra en un buen estado físico para los duelos ante Paraguay y Brasil. Es un titular fijo de Gareca.

Renato Tapia (Volante-Celta de Vigo)

Es uno de los pocos futbolistas peruanos que destacan en Europa. El ‘Capitán del Futuro’ da que hablar en el fútbol español con sus buenas presentaciones en Celta de Vigo, que tras un buen arranque en LaLiga, ha perdido en sus últimos dos partidos. Es considerado como el “pulmón” del equipo dirigido por Óscar García. Será la aduana ante Paraguay. Lleva 53 partidos con la bicolor.

Pedro Aquino (Volante-León)

Su regularidad con el León de México será importante para ganar el mediocampo en el Defensores del Chaco. El volante de 25 años es uno de los jugadores claves en los cuatro triunfos consecutivos de su equipo en la Liga MX. Posee un amplio recorrido y remate desde fuera del área, características que al final pesaron para ganarle el puesto a Sergio Peña en la medular.

Yoshimar Yotún baluarte del Cruz Azul. | Fuente: AFP

Yoshimar Yotún (Volante-Cruz Azul)

Ha sufrido sendas lesiones y se ha perdido un buen número de partidos con el Cruz Azul en 2020. En septiembre pasado estuvo tres semanas sin jugar; sin embargo, Yoshimar Yotún se ha recuperado y ha jugado los dos últimos duelos con la ‘Máquina Cementera’, donde se ha ganado un puesto. Así llega para imponer su oficio. Muchos lo consideran como uno de los pocos imprescindibles de Perú.

Christian Cueva (Volante-Yeni Malatyaspor)

Es otro desde que llegó a la Superliga de Turquía. Christian Cueva volteó la página y ahora se encuentra enfocado en el Yeni Malatyaspor donde cuenta con el respaldo de su entrenador. El popular ‘Aladino’ se ha dedicado a jugar. Lleva 301 minutos con su equipo en cuatro partidos en la presente temporada y su nivel sigue en ascenso. Tuvo un rol protagónico en el histórico triunfo (1-4) en la mismísima Asunción, y con gol incluido. Va por más.

André Carrillo (Volante-Al Hilal)

Es el diferente en la Selección Peruana ante la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. André Carrillo, que es el jugador más desequilibrante en el plantel de Ricardo Gareca, llega en un gran ritmo y buen nivel e incluso ha jugado como '9' en los últimos partidos con el Al Hilal. Se espera que sea un dolor de cabeza para la defensa de Paraguay en Asunción.

Raúl Ruidíaz (Delantero-Seattle Sounders)

El exdelantero de Universitario de Deportes tendrá una oportunidad más en la Selección Peruana ante la ausencia de Paolo Guerrero. Raúl Ruidíaz goza de un presente goleador en el Seattle Sounders y deberá reafirmarlo con la casaquilla nacional. En un partido de alto voltaje, el atacante de 30 años tendrá que ser efectivo al 100% cuando tenga la oportunidad de anotar. Perú lo necesita en su máxima dimensión.

Raúl Ruidíaz será titular. | Fuente: AFP

