André Carrrillo marcó un doblete ante Paraguay en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: @SelecciónPeruana

Con un doblete, el delantero peruano André Carrillo enterró las ilusiones de Paraguay de sumar su primera victoria en el inicio este jueves de la eliminatoria sudamericana al Mundial Qatar-2002, al empatar 2-2 con la blanquirroja en Asunción.

Los incas abrieron el marcador a los 52 minutos gracias al oportunismo de Carrillo, que se encontraba en el lugar y en el momento preciso.

Un mal despeje de cabeza del central Gustavo Gómez encontró al atacante del Al-Hilal saudí de frente al arco y su remate se coló en la portería defendida por Junior Fernández.

La Albirroja empató a los 65 a través del Ángel Romero y el mismo volante del San Lorenzo argentino revirtió temporalmente el marcador a los 81.

Sin embargo, otra vez Carrillo, como un fantasma, metió la cabeza, de palomita, en el lugar preciso para vencer la valla de Fernández, como un intruso metido entre tres defensores.

Paraguay había hecho méritos para anotar en los primeros 30 minutos de juego.

A los 6, el portero peruano Pedro Gallese atajó espectacularmente un remate del delantero paraguayo Darío Lezcano.

El atacante recibió con el pecho un centro corto del volante Andrés Cubas. Le hizo un "sombrero" a Carlos Zambrano y le pegó de aire pero la pelota fue desviada en forma providencial al córner por Gallese.

A los 10 minutos, la Albirroja se perdió otra oportunidad tras una proyección punzante del carrilero izquierdo Blas Riveros, cuyo centro se perdió caprichosamente sin que Lezcano ni Miguel Almirón pudieran tocar para introducirla.

Pero el conjunto de la banda roja cruzada no se apuró y realizó algunos chispazos en el primer tiempo, uno de ellos, desaprovechado por el mismo Carrillo cuando el guardameta Fernández se equivocó en el pase a uno de sus defensores.

Aquino en acción durante el partido entre Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: @SelecciónPeruana

Pitana perdonó a Zambrano

A los 17, el árbitro argentino Néstor Pitana le perdonó la vida al central peruano Zambrano, quien propinó un codazo en el cuello al delantero Miguel Almirón cuando entraba con posibilidades de anotar. El juez fue llamado por el VAR pero se mantuvo en la tarjeta de amonestación que sacó al defensa inca de Boca Juniors.

En el segundo tiempo, el experimentado equipo peruano esperó en forma ordenada para controlar las incursiones del conjunto albirrojo antes de ir al contraataque.

A los 52, el lateral Miguel Trauco lanzó un lateral largo que cabeceó deficientemente el zaguero Gómez.

Carrillo, quien se encontraba en el extremo derecho, remató de aire, potente y la pelota se introdujo por el poste izquierdo del arco paraguayo.

André Carrillo marcó el primer gol ante Paraguay | Fuente: Movistar Deportes

Desespero de Berizzo

La derrota parcial desesperó al técnico Eduardo Berizzo quien ordenó el ingreso de dos delanteros y de un volante ofensivo: Raúl Bobadilla, Angel Romero y Richard Sánchez.

A los 65 ya tuvo retorno con el empate de Romero en su primer contacto con la pelota y el área rival. La pelota había sido recuperada por el también recién ingresado Sánchez.

Desde entonces, Paraguay imprimió un ritmo vertiginoso que desembocó en el segundo tanto de Romero a los 81, quien remató cruzado, inatajable, originado en un centro córner. El defensa adelantado Espínola le sirvió de cabeza para el cañonazo que tuvo destino de red.

La alegría guaraní no duró mucho.

La osadía de Carrillo se encargó de echar por la borda el festejo prematuro de los paraguayos.

Prácticamente robó de cabeza un centro desde la izquierda, metido entre tres defensores guaraníes para sellar el resultado que se lleva a Lima.

André Carrillo marcó un doblete | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs Paraguay: alineaciones confirmadas

(Con información de AFP)

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Christian Cueva, André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

Paraguay: Junior Fernández; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Blas Riveros; Mathias Villasanti, Andrés Cubas, Gastón Giménez; Hernán Pérez, Darío Lezcano, Miguel Almirón.

Perú vs. Paraguay, EN DIRECTO: MINUTO A MINUTO

Perú vs. Paraguay EN VIVO | Empezó la cuenta regresiva. Estamos a menos de 48 horas del debut de la Selección Peruana en las Eliminatorias a Qatar 2022. Empieza un nuevo sueño y nos separa un largo camino que deseamos superar fecha a fecha. La primera jornada nos tocará con Paraguay y aquí te dejamos todos los detalles del encuentro que se jugará en el estadio Defensores del Chaco.

Este será el sexto partido que Ricardo Gareca enfrenta a Paraguay. Los cinco anteriores lo ha ganado y todos esperamos que esta no sea la excepción. El 'Tigre' no podrá contar para este duelo con Aldair Rodríguez, quien está recuperándose de un pequeño desgarro. Pese a que no realizó los últimos partidos de práctica, Jefferson Farfán estará en la lista de viajeros. El DT no quiso adelantar si estará desde el arranque o ingresará en el segundo tiempo.

La bicolor tiene programado viajar, en chárter a Asunción, 24 horas antes del partido. Aquí te dejamos todos los detalles del cotejo entre Perú y Paraguay.

Perú vs. Paraguay en Eliminatorias. | Fuente: EFE

Fecha y hora del partido entre Paraguay y Perú

En la primera jornada, la Selección Peruana dirigida por Ricardo Gareca enfrentará a la Selección de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco. La cita se desarrollará el 8 de octubre a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana). En tierra paraguaya el duelo se inicia a las 7:30 p.m.

Canales que transmitirán EN VIVO el duelo entre Perú y Paraguay

Perú buscará iniciar con buen pie las Eliminatorias para conseguir una nueva clasificación a un Mundial después de lograr el pase a Rusia 2018. El duelo Será televisado por Movistar Deportes, Latina y América TV. En Paraguay lo puedes ver por TIGO Sports. La Transmisió radial estará a cargo de RPP Noticias. Todos los detalles del cotejo lo encontrarás en la página digitial de RPP.pe

PAraguay vs. Perú por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Movistar Deportes

Horarios en el mundo: Perú vs. Paraguay

Países Hora Perú 5:30 p.m. Ecuador 5:30 p.m. Uruguay 7:30 p.m. Argentina 7:30 p.m. Colombia 5:30 p.m. Paraguay 7:30 p.m. Chile 7:30 p.m. Estados Unidos (Miami) 6:30 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 3:30 p.m. Brasil 7:30 p.m. México 5:30 p.m. España (Viernes) 12:30 a.m.

Perú vs. Paraguay: Estadísticas

