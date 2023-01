Edison Flores volante de Perú. | Fuente: EFE

La Selección Peruana no podrá contar con los jugadores Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens, quienes no obtuvieron los permisos de sus clubes y no serán considerados para el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

RPP Noticias confirmó que Flores y Reyna no serán liberados por DC United. Por su parte, Callens no logró que New York City le permita viajar a Lima para incorporarse a los entrenamientos de la Selección Peruana en la Videna.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encontraba optimista hasta el último momento e incluso había reservado un tercer chárter para la llegada de Flores, Reyna y Callens.

Por su parte, los equipos de la Major League Soccer (MLS) señalaron que no quiren perder a los jugadores por casi todo octubre. Argumentan que Estados Unidos obliga a los que reingresan al país a pasar dos semanas en cuarentena por el coronavirus. A ello se suma los 10 días en la disputa por las Eliminatorias.

Cabe destacar, que el resto de jugadores que militan en la MLS sí recibieron el permiso de sus clubes como son los casos de Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders, EE.UU.) y Pedro Gallese (Orlando City, EE.UU.), quienes llegaron este lunes a Lima en vuelo chárter con Pedro Aquino (León, México), Anderson Santamaría (Atlas, México), Yoshimar Yotún (Cruz Azul, México), Miguel Araujo (Emmen, Holanda) y Sergio Peña (Emmen, Holanda).

Mientras tanto, en el segundo vuelo chárter que llegará en horas de la noche se encuentra Andy Polo (Portland Timbers, EE.UU.), Marcos López (San José, EE.UU.), Christian Cueva (Yeni Malatyaspor, Turquía), Luis Advíncula (Rayo Vallecano, España), y Renato Tapia (Celta, España).

