André Carrillo en entrenamiento de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

André Carrillo realizó este viernes su segundo entrenamiento con la Selección Peruana a pocos días del compromiso ante Paraguay por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En entrevista con RPP Noticias, Carrillo señaló que tuvo un largo y tortuoso viaje para llegar a Lima proveniente de Arabia Saudita, donde juega en el Al Hilal. La 'Culebra' señaló que hizo escalas de dos días debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Aunque destacó que todo ese sacrificio valió la pena por incorporarse a la bicolor.

"No ha sido nada fácil por la situación que está viviendo el mundo por lo del COVID. He tenido que pedir muchos permisos y escalas en diferentes países donde normalmente no los hago", señaló.

"Alegría por haber llegado y formar parte del grupo para ponernos a ritmo para empezar bien las Eliminatorias. He tenido que hacer escalas de dos días. Son sacrificios que uno hace pero va a valer la pena", agregó el extremo peruano de 29 años.

Carrillo también se refirió sobre el momento que se contagió de coronavirus. "Me infecté con el virus, pero todo bien soy una de las pocas personas que tuvo complicaciones pero todo eso ya quedó en el pasado", culminó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio André Carrillo habló sobre el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: EFE

Te sugerimos leer

Más en Deportes

el 8 de octubre. De no mediar inconvenientes, Carrillo será titular en el duelo a realizarse en el Defensores del Chaco.