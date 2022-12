El técnico de la Selección Peruana dio una conferencia junto a Miguel Trauco previo al partido amistoso ante Ecuador. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Milena Merino

Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa previo al amistoso de la Selección Peruana ante su similar de Ecuador. El técnico de la blanquirroja estuvo acompañado de Miguel Trauco.

El 'Tigre' se refirió al rival de la bicolor este jueves 5 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora peruana). "Independientemente que no haya ido al Mundial, Ecuador ha mejorado muchísimo. Han salido jugadores y se ha desarrollado futbolísticamente. es una selección de cuidado y siempre la hemos respetado", dijo Gareca.

Asimismo, el técnico de la Selección Peruana habló sobre la cantidad de jóvenes ecuatorianos que estarán en el amistoso. "En este partido hay jóvenes que el técnico quiere ver pero eso es problema de ellos nosotros lo que queremos es resolver lo que nos plantee Ecuador", aseguró el 'Tigre'.

Ricardo Gareca también se pronunció sobre la polémica por la ausencia de Paolo Guerrero, y las convocatorias de Kevin Quevedo y Christian Cueva.

Minuto a minuto de la conferencia de Ricardo Gareca

RG: "Todo pasa estrictamente por el rendimiento, es lo que nos fijamos de ellos. Tenemos varias variantes que nos permiten mantener un funcionamiento"

RG: "Nosotros en la Selección hemos tenido cantidad de muchachos que no han tenido continuidad. Él en la Copa América hizo una buena copa a nivel físico, técnico y de equipo"

RG sobre las declaraciones de Christian Cueva acerca de considerarle un 'padre': "A mí no se parece"

RG: "En este partido hay jóvenes que el técnico quiere ver pero eso es problema de ellos nosotros lo que queremos es resolver lo que nos plantee Ecuador"

RG: "Independientemente que no haya ido al Mundial, Ecuador ha mejorado muchísimo. Han salido jugadores y se ha desarrollado futbolísticamente. Es una selección de cuidado y siempre la hemos respetado"

RG: "Hemos cambiado al inicio y durante los partidos. Hemos variado mucho. No creo que sea una preocupación. No pasa por tener un plan A o B, pasa por la capacidad del jugador para cambiar el partido y/o sostenerlo"

RG: "La Selección Peruana ha cambiado permanentemente en su manera de jugar"

RG: "Nosotros estamos para ayudarlos y colaborar con ellos. En un momento de la declaración, ustedes o sus colegas me hicieron una pregunta. Yo contesté y dije que habría una consecuencia porque siempre la hay. Ustedes lo tomaron como algo negativo, pero no tiene nada que ver con un tono amenazante. En ningún punto de vista queríamos amenazar a los muchachos".

RG: "Yo la quiero situar en el primer lugar (a la Selección), quiero que todos la consideremos como la prioridad pero eso no significa que no colaboremos ante un pedido del jugador. Pero no podemos acceder a los requerimientos de todos"

RG: "Nosotros estamos para ayudar y colaborar con los muchachos en todo. Lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda la Selección Nacional sino en qué lugar la situamos".

RG sobre Paolo Guerrero: "Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor"

RG: "El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia"

RG: "Lo queremos ver en el día a día. Verlo como persona, como profesional".

RG: "Es un jugador importante en lo que buscamos nosotros en la Selección. Eso nos llevó a quererlo ver. Muchas veces eso no significa que directamente tenga que jugar"

RG: "Kevin (Quevedo), lo que viene demostrando él. Para la elección de un jugador no necesariamente tiene que ver el presente de él o quizás a lo mejor pudo haber sorprendido. No nos basamos en eso, ver lo que hace en su club, en la Selección y lo que pueda hacer con la Selección Mayor"

RG: "Creo que tenemos un camino recorrido y eso es bueno. Para las Eliminatorias eso es bueno"

RG: "Para las Eliminatorias vamos a llegar conociéndonos más, tampoco tenemos garantía de nada pero creemos que tenemos mejores opciones, llegamos mejor y hasta allí puedo responder.

RG: "Llegado el momento, uno tiene que actuar. No creo que uno tenga que prevenir"

RG: "Vamos a tratar de encarar estos partidos con toda la seriedad. Todo lo vemos desde el punto de vista que nos permita crecer"

RG: "El grupo se conoce sabemos lo que tenemos, le damos posibilidad a los muchachos para que se vayan incorporando. Se pueden presentar inconvenientes pero estamos muy pendientes de lo que nos hace falta y del objetivo que tenemos por delante"

RG: "Entendemos la preocupación. sabemos que cada vez se amplía más el número de muchachos y eso es bueno para nosotros"

RG: "Ustedes tienen sus preocupaciones y uno las respeta. Por ejemplo ante Chile en Estados Unidos no estuvo ni Guerrero ni Farfán y ganamos 3-0"

Ricardo Gareca: "Falte quien falte, en la Selección hemos contado con los muchachos"

Inició la conferencia de prensa.

Ricardo Gareca dará conferencia de prensa EN VIVO | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dará una conferenca de prensa este miércoles 4 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora peruana) con miras al duelo ante Ecuador en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey. El minuto a minuto de la conferencia lo podrás seguir a través de RPP Noticias.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero serán las grandes ausencias de la Selección Peruana en los amistosos. La 'Foquita' tiene una lesión en la rodilla izquierda, de la cual se viene recuperando. Por su lado, el atacante de Inter de Porto Alegre pidió nos ser convocado para jugar la Copa de Brasil.

Si bien el 'Tigre' aún no tiene definido el once titular que jugará ante Ecuador, este miércoles en el entrenamiento, Ricardo Gareca probó a los posibles jugares que arrancarán el partido ante el tricolor: Gallese; Advíncula, Santamaría, Abram, Trauco; Tapia, Aquino; Edison Flores, Christian Cueva, Kevin Quevedo; Raúl Ruidíaz.

Además del duelo ante el seleccionado ecuatoriano, la bicolor tendrá un duro enfrentamiento ante Brasil este martes 10 de septiembre en Los Ángeles a las 10:00 p.m. (hora peruana).

Te sugerimos leer