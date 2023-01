Selección de Ecuador. | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana Sub 23 cayó ante su similar de Ecuador en amistoso internacional con miras al Preolímpico Colombia 2020. El encuentro se jugó en el Estadio Nacional de Lima, donde los visitantes ganaron por la mínima diferencia.

Al minuto 17, Alejandro Cabeza recibió un gran pase en el área bicolor. El delantero de Independiente del Valle aprovechó que no tenía marca de la defensa peruana y pateó al arco de Renato Solis para marcar el primero del encuentro.

Perú cayó 2-1 ante Ecuador en su primer amistoso internacional Sub 23. El segundo encuentro ante la 'Tricolor' Sub 23 se jugará este sábado 21 de diciembre en el Complejo Deportivo Videna – FPF. El partido iniciará a las 9:30 a.m., donde buscará la revancha.

El partido sirve como preparación con miras hacia el Preolímpico Colombia 2020 que se desarrollará desde el 18 de enero hasta el 9 de febrero en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira. En este torneo se conocerán a los dos equipos sudamericanos que clasificarán a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Alineaciones confirmadas del Perú vs. Ecuador:

Perú: Renato Solis; Franco Medina, Eduardo Cabllero, Gianfranco Chávez, Marcos López; Jorge Murrugarra, Jesús Pretell; Fernando Pacheco, Christofer Olivares, Kevin Sandoval; Yuriel Celi.

Ecuador: Moises Ramírez; Jhon Espioza, Jackson Porozo, Gustavo Cortez, Luis Segovia; Alan Franco, José Cifuentes, Jhon Sánchez, Alexander Alvardo; Leonardo Campana, Alejandro Cabeza.

LA PREVIA

Nolberto Solano, DT de la blanquirroja, entrena con el plantel completo desde el lunes, en la Videna, con el objetivo de conseguir dos de lo cupos que ofrece el Preolímpico, que se realizará del 18 de enero al 9 de febrero del próximo año.

"Estamos mentalizados en los amistosos, lugo nos concentraremos en ir partido a partido", mencionó 'Ñol' en la conferencia de prensa de cara al partido amistoso de esta tarde.

Las personas que deseen asistir al encuentro deben tener en cuenta que deben generar su pase en Joinnus, pero la entrada será un juguete nuevo, que será posteriormente donado a un albergue de niños.

Los siguientes amistosos de la Selección Peruana Sub 23 serán ante Ecuador (uno más), dos contra el Salvador y el último frente a Argentina.

