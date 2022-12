Michael Estada de Ecuador pelea el balón con Anderson Santamaría y Christofer Gonzales durante el Perú vs. Ecuador | Fuente: AFP | Fotógrafo: KENA BETANCUR

Perú vs. Ecuador EN VIVO | No fue el resultado deseado, la Selección Peruana no pudo con Ecuador y cayó 1-0 en el Red Bull Arena, en Nueva Jersey. El gol lo marcó Erick Castillo en el minuto 47.

Este encuentro sirvió para que el técnico de la bicolor, Ricardo Gareca, pruebe algunas variantes ante la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Y los seguimos extrañando.

Perú procuró resarcirse del contraste, recurrió al toque preciso y a la velocidad en ataque, pero al frente hubo un equipo con una cantidad de debutantes, que no se dejaron dominar por el miedo escénico, más bien, mostraron serenidad y precisión en su juego.

El jugador que más sorbresalió, pese a su debut es Gabriel Costa. El DT quedó conforme con su desempeño. “Estamos muy conformes con el rendimiento de Gabriel Costa. Nos dejó una buena impresión”, dijo el 'Tigre'.

Perú vs. Ecuador EN DIRECTO: alineaciones confirmadas:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva, Raúl Ruidíaz.

Ecuador: Pedro Ortíz; Andrés López, Xavier Arreaga, Darío Aimar, Diego Palacios; Jhegson Méndez, Fernando Gaibor, Junior Sornoza, Gonzalo Plata, Eric Castillo, Michael Estrada.

Perú vs. Ecuador: transmisión minuto a minuto

Fecha y hora del Perú vs. Ecuador:

Perú vs. Ecuador se verán las caras el jueves 5 de setiembre. El partido amistoso tendrá lugar en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey desde las 7:00 de la noche (hora peruana)

Perú vs. Ecuador: Red Bull Arena

Te sugerimos leer