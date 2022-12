Christian Cueva llegó hasta la final de la Copa América 2019 con Perú. | Fuente: Prensa FPF

Christian Cueva fue uno de los jugadores que más manifesto su tristeza por la derrota frente a Ecuador. El mediocampista de la Selección Peruana, en rueda de prensa, señaló que ya estaban acostumbrados a obtener resultados positivos y es por eso que esta caída duele. Además, reconoció la importancia de Paolo Guerrero pero consideró que esta no influyó tanto en la contienda.

"Esto es parte del fútbol y sabemos que tenemos que corregir cosas. Esta derrota nos duele porque nos acostumbramos a ganar, pero de ahí creo que hemos entregado todo cuando hemos estado en la Selección Peruana. Sabemos la importancia de Paolo, pero colectivamente en este partido no tuvimos las ideas claras y nos apuramos", dijo.

Por otra parte, Christian Cueva comentó acerca de la poca continuidad que ha venido teniendo en Santos. El volante de 27 años hizo un mea culpa y aseguró que vino a la Selección Peruana en busca de minutos, además de contar de qué forma lo está afectando la falta de juego.

"Debo tener minutos. Es algo que he venido a hacer a la Selección Peruana y espero tenerlos en mi club una vez que regrese. Me cuesta entrar al ritmo del encuentro, pero luego creo que lo hice bien. Sin embargo, esto no solo es parte física, sino también mental. Antes decidía mucho mejor en jugadas que podía definir", sentenció.

