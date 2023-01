Alexander Callens disputa el balón con Miguel Borja | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

El último domingo la Selección Peruana venció por 2-1 a Colombia y tuvo como una de sus mejores noticias el buen rendimiento de Alexander Callens, defensor central que entró en reemplazo de Luis Abram y cuyo arranque causo sorpresa en la previa del encuentro.

Por su parte, el también defensor de New York City se refirió a este importante triunfo y al momento en que el 'Tigre' Gareca le comunicó que iría desde el arranque: "Me enteré un día antes del partido que iba a arrancar. El profesor me dijo que haga lo que hago en mi club y los entrenamientos, que haga lo que sé”, sostuvo en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto al trámite del encuentro, Callens precisó: "Lo más difícil del partido fue el inicio porque Colombia salió muy mentalizado, mucha intensidad y tuvimos que estar muy atentos. Luego se regularizó, encontramos más la bola y llegó el gol”.

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de que vuelva a ser titular en el encuentro ante Ecuador: "De momento no hemos hablado sobre si seré o no titular ante Ecuador, ya hablaremos mañana y todos tenemos que estar preparados. A cualquier compañero le puede tocar”.

Siempre listo:

Alexander Callens también se refirió a la competencia que hay dentro del plantel entre los usuales titulares y suplentes: "Yo siempre estaré preparado para ayudar al equipo donde me pongan. Todos sabemos que Trauco es un gran jugador, ahora le toca a Marcos, pero eso no significa nada. Las oportunidades pueden llegar en cualquier momento”, finalizó.

