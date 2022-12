Renato Tapia milita en estos momentos en el Feyenoord de Holanda. | Fuente: Prensa FPF

Para Renato Tapia, el gol de Colombia en su amistoso ante la Selección Peruana no debió ser validado. En diálogo con 'Movistar Deportes', el mediocampista del Feyenoord indicó que desde el banco de suplentes se vio claramente que la pelota no ingresó en su totalidad al arco de David Ospina y expresó su confianza en que estos errores no se repitan en las Eliminatorias.

"Hablé con el línea y me dijo que el árbitro está lejos. Entonces, es imposible que cobre el gol. Si está lejos, ¿cómo lo va a ver? Son cosas que ocurren, ojalá que no nos pase en las Eliminatorias y estén atentos. Con o sin VAR, desde la banca se vio que no fue gol. Cuando es gol uno no dice nada, pero esto es increíble", dijo.

Por otro lado, Renato Tapia destacó la actuación dada por ambas escuadras en esta contienda desarrollada en Miami, aunque aseguró que el referí favoreció a la Selección de Colombia en varios pasajes de ella.

"Creo que hicimos un buen partido, pero no es posible que alguien venga a malograr un partido tan bonito. Los dos equipos hicimos un buen encuentro, pero lastimosamente ocurrió lo que pasó al final. El árbitro apoyó un poco a la Selección de Colombia, pero así es el fútbol. Hay que sacar conclusiones buenas", sentenció.

