Perú y Colombia se vieron las caras en el Hard Rock Stadium de Miami en amistoso internacional por fecha FIFA. La Selección Peruana se descuidó en la última jugada del partido y fue bien aprovechada por los cafeteros para llevarse la victoria.

Los comandados por Ricardo Gareca empezaron bien el encuentro circulando la pelota a favor, sin embargo no fueron claros en el ataque. La Selección de Colombia se preocupó más en cuidar su propio arco que ir al atque.

En la segunda etapa los dirigidos por Carlos Queiroz mostraron otra cara y buscaron más el arco rival. Mientras que la bicolor intentó llegar por las bandas, pero la jugada más clara fue el remate de Cristian Benavente que se estrelló en el palo.

Sin embargo, la peor parte llegó en el tiempo de descuento, cuando el centrocampista Alfredo Morelos aprovechó un error defensivo y marcó el gol a favor de los cafeteros. De esta manera la Selección Peruana finalizó el año con una derrota, en lo que fue su último amistoso antes del comienzo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2020.

Con la finalización del partido el entrenador Ricardo Gareca liberará a todos los futbolistas para que retornen a sus equipos. En el caso de los que juegan en suelo nacional para que disputen con sus clubes la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Perú vs. Colombia: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Luis Advíncula, Edison Flores; Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Jéfferson Lerma, Yairo Moreno; Luis Muriel, Alfredo Moreno, Luis Díaz.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Perú vs. Colombia: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

EN VIVO | Perú vs. Colombia se verán las caras en el Hard Rock Stadium este viernes 15 de noviembre a las 8:30: p.m. (hora peruana) por el primer amistoso internacional de fecha FIFA. | EN DIRECTO | ONLINE | La contienda será televisada vía Movistar Deportes y recuerda que el minuto a minuto lo podrás seguir por RPP Noticias.

La Seección Peruana podrá utilizar toda su artillería para sacar un resultado positivo, ya que no tendrá que guardar jugadores para un segundo amistoso debido a la cancelación del encuentro ante la Selección de Chile. El único jugador que no estará presente será Yoshimar Yotún al no recuperarse totalmente de una lesión que venía arrastrando en el muslo. Esto haría que Pedro Aquino o Renato Tapia tomen su lugar.

Por el lado de los cafeteros, la Selección de Colombia sufrirá la ausencia de su futbolista estrella James Rodríguez, quien se lesionó en el último entrenamiento y no podrá estar prsente en el partido. Los comandados por Carlos Queiroz querrán repetir el plato hecho en el último partido ante la Selección Peruana, cuando vencieron a la bicolor por 3-0 con los goles de Mateus Uribe en dos ocasiones y otro tanto de Duván Zapata

Perú vs. Colombia posibles alineaciones:

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Gabriel Costa, Cristian Benavente, Edison Flores y Paolo Guerrero.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Roger Martínez, Yairo Moreno; Alfredo Morelo, Luis Muriel

