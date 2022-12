André Carrillo será titular en Perú para el duelo con Colombia | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda

La Selección Peruana enfrentará este domingo a Colombia por la tercera jornada del grupo B de la Copa América 2021, donde buscará su primer triunfo en el certamen luego de estrenarse con una amplia derrota ante el anfitrión Brasil.

"No sé si fue un bajón, pero creo que Brasil fue mejor que nosotos en el segundo tiempo. Lo que tenemos que hacer es continuar siendo el mismo equipo compacto del primer tiempo", analizó en conferencia de prensa André Carrillo.

El atacante de Al-Hilal es el goleador de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022 y para esta Copa América aparece como uno de los fijos en ataque para el técnico Ricardo Gareca, aunque no influyó mucho en el choque contra el 'Scratch'.

"Los partidos han sido complicados contra laterales dificiles y por eso me recostaba un poco más (al centro), pero cada partido cambia y debo entrengar lo máximo por el equipo. Si me toca desequilibrar lo voy a hacer, si me toca defender más, lo voy a hacer", indicó.

Perú busca su primera victoria en la Copa ante Colombia

La Selección Peruana entrenó este sábado en Goiania y Ricardo Gareca ensayó con el mismo once que debutó en la Copa, aunque con la única variante de Alexander Callens en la zaga central por Luis Abram. Una de las dudas ante Colombia es si sumará sus primeros minutos Santiago Ormeño, quien ya trabajó a la par del grupo. Para André Carrillo será de "ayuda" en cuanto a los intereses de la 'bicolor'.

"Santiago Ormeño ya esta entrenado a la par con el grupo. Es un jugador que nos va a ayudar bastante, un delantero que olfatea bien el gol, es como todo jugador que viene y a lo mejor no se adapta por las costumbees, pero lo hemos recibido súper bien, porqueal igual que Lapadula le damos la bienvenida de la misma manera", puntualizó.

