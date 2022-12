El defensa se pronunció sobre la falta de Yerry Mina. | Fuente: Movistar Deportes

Anderson Santamaría aseguró que Yerry Mina lo agredió en la jugada que terminó con un corte en su dedo meñique. El defensa también señaló que una tarjeta amarilla no fue suficiente amonestación para una entrada tan fuerte.

"Una lesión que me va a alejar de 10 a 15 días, que no voy a poder entrenar. Es lamentable porque solo le sacaron amarilla. Es un juego que ya sabìamos que ellos tienen. Nosotros también tratamos de poner pierna fuerte, pero una cosa es 'pierna fuerte' y otra agredir al compañero", afirmó Santamaría.

Sobre si Yerry Mina se sobrepasó con su falta, el defensa aseguró que fue una entrada fuerte. "Yo creo que sì. Lamentablemente me acaban de coser y me va a dejar fuera de lo que resta del torneo, de mi campeonato (en la Liga MX). Me apena mucho la verdad que no se haya hecho justicia porque una amonestación para tal lesión no creo que haya sido justa", añadió.

Perú cayó 1-0 ante Colombia en amistoso internacional por fecha FIFA. La bicolor tenía un segundo encuentro ante Chile este martes 19 de noviembre, pero el partido fue cancelado debido a que los jugadores de la 'Roja' decidieron solidarizarse con el pueblo chileno y cancelaron la cita.

El defensa habló sobre la falta que sufrió. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jean Martín Dueñas

