El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, explicó el motivo por el que el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula no fue considerado entre los titulares en el partido contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

Gareca no dudó en afirmar que Lapadula no jugó desde el vamos debido que "no conoce a nadie" en la bicolor. "Lapadula no conoce a nadie acá ahora. Creemos que era importante darle un tiempo de adaptación y sostener a Raúl (Ruidíaz), que para nosotros está haciendo un buen trabajo", señaló en conferencia de prensa.

"Porque conovoco a alguien debe jugar inmediatamente, sino hay que darle la oportunidad que conozco por lo menos a sus compañeros y que conozca como son las Eliminatorias Sudamericanas", agregó.

El 'Tigre' Gareca reconoció que Chile fue un justo ganador en la tercera jornada de las Eliminatorias. "Chile nos ganó bien. Tuvimos la oportunidad de concretar sobre el final del primer tiempo, pero no se dio", sostuvo.

El delantero de Benevento de la Serie A ingresó en el minuto 60 en lugar de Raúl Ruidíaz. Tuvo una actuación regular, aunque no contó con una clara ocasión de gol en la portería de Claudio Bravo.

La Selección Peruana enfrentará a su similar de Argentina el martes 17 de noviembre. La cita empezará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

