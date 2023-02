Gianluca Lapadula y Jean Pierre Rhyner | Fuente: FPF

Alistan la garganta. Gianluca Lapadula y Jean Pierre Rhyner estuvieron esta noche en la sesión de fotos oficiales de la Selección Peruana junto a Alexander Callens y Edinson Flores. Los cuatro gritaron ¡Goooooooool!

Para Gianluca Lapadula y Jean Pierre Rhyner era la primera vez que lucían el uniforme de la Selección Peruana. Aunque no solo fue eso. También les hicieron ensayar el grito que todos queremos escuchar ante Chile y Argentina. ¡Gooooooooooooooool!

Al delantero italo-peruano y al zaguero suizo-peruano les brillaban los ojos. No hay duda que estaban emocionados con el inicio de su historia con la blanquirroja. Estas imágenes fueron compartidas en el Instagram de FPF.

Pero Lapadula y Rhyner no estaban solos. En la sesión de fotos también asistieron Edinson Flores y Alexander Callens, quienes no estuvieron en la primera fecha dobles debido a que sus clubes no les dieron permiso.

El fondo musical de la sesión de fotos fue 'Contigo Perú'

Gianluca Lapadula y Jean Pierre Ryhner posan por primera vez con la blanquirroja | Fuente: FPF

