La llegada de Gianluca Lapadula a Perú sigue generando expectativa luego que se confirmó su convocatoria a los partidos de la Selección Peruana frente a Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

Es así, que Jefferson Farfán dio a conocer detalles de cómo será el ritual de bienvenida de Lapadula por parte de los jugadores de la bicolor. “El que llega tiene que decir su nombre completo y después tiene que cantar y bailar después de la cena”, señaló.

La 'Foquita', que no fue convocado por lesión, indicó que el delantero de Benevento seguramente bailará un "festejo" frente a los seleccionados. “Yo creo que algo tradicional acá de Lima, del Perú. Yo creo que sería festejo. Un buen festejo con una vela allí y quemarle la parte de atrás para que salte, para que brinque”, agregó.

“No sé si estaré presente o no por el tema del protocolo. No sé si por protocolo pueda estar en el hotel. Si me dejan pasar, sí. Obviamente estar allí, con mis compañeros”, remarcó Farfán que en los próximos días será sometido a una operación en la rodilla.

Perú enfrentará a Chile el 13 de noviembre a Chile y cuatro días después a Argentina.

