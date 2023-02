Gianluca Lapadula delantero del Benevento. | Fuente: AFP

El gerente de Selecciones de la FPF, Antonio García Pye, señaló que el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula llegará este domingo a Lima y que recibirá esta misma noche su DNI y pasaporte, documentos que lo habilitan para jugar por la bicolor en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Gianluca Lapadula va a tener hoy mismo pasaporte y DNI. Esta noche llega a la burbuja sanitaria y no se moverá más del hotel", señaló García Pye en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el directivo de la FPF pidió a los hinchas de la Selección Peruana que no vayan al aeropuerto Jorge Chávez, debido que no podrán ver al delantero de Benevento de Italia. "Le sugerimos a los hinchas que no vayan al aeropuerto porque no habrá manera de que puedan ver a Gianluca Lapadula", agregó García Pye, que confirmó que Lapadula llegará al Perú con sus padres.

Lapadula llega a esta convocatoria en un buen nivel al sumar tres goles con Benevento en las primeras fechas de la Serie A.

Hay que indicar, que Gianluca Lapadula es una de las novedades en la convocatoria de la bicolor para los partidos ante Chile y Argentina por la tercera y cuarta jornada de las Eliminatorias.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Antonio García Pye habló de la Selección Peruana y de Gianluca Lapadula | Fuente: RPP Noticias

