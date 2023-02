Gianluca Lapdula fue convocado por primera vez a la Selección Peruana | Fuente: Benevento

"No tengo nada oficial, todavía", advirtió Ricardo Gareca en conferencia de prensa tras su última convocatoria, donde aparecía como principal novedad el delantero Gianluca Lapadula del Benevento de Italia.

Su presencia en la Selección Peruana no fue un tema de grandes contratiempos existiendo la predisposición de ambas partes, pero tampoco es tan simple esclarecer la elegibilidad del futbolista ante la FIFA. Por ello, luego que el atacante inicie los trámites en Turín para obtener su DNI, la FPF envió una carta al ente rector de este deporte dando a conocer la situación.

FIFA respondió el último viernes por la caso Lapadula y señaló en una carta que el delantero "sería elegible para participar en los equipos representativos de su federación" si cumplía con algunos de los puntos del Reglamento, como que "él (jugador), uno (o ambos) de sus padres biológicos o abuelos nacieron en Perú". La madre de Gianluca nació en Perú, hecho que de acuerdo con FIFA valdría para defender a la 'bicolor'.

No obstante, la misma entidad no termina tomando una postura definitiva el caso y en la misma carta indicó que "lamentamos tener que informarle que, en base a la documentación que actualmente tenemos a nuestra disposición, no estamos en condiciones de confirmar que se cumplen los requisitos antes mencionados y, como tal, si el jugador es efectivamente elegible para participar en los equipos representativos de su federación". Esto refiere específicamente a que Gianluca Lapadula posea la nacionalidad peruana de manera permanente no vinculada al lugar de residencia y si nunca ha participado en un partido -ya sea de forma parcial o total- con una federación en un partido de competición oficial en cualesquiera categorías o disciplinas futbolísticas.

Cabe recordar que solo participó con la Selección de Italia en un partido amistoso frente a San Marino, donde anotó un hat trick.

De todos modos, en la FPF entienden que el tema está por buen camino y a favor, por lo que aguardarán tener el 'ok' definitivo para poner en lista al delantero para los juegos contra Chile y Argentina.

