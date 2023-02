Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: Prensa FPF

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, destacó la vuelta de Edison Flores al plantel nacional e indicó que el volante del DC United podría ser titular en el choque ante Chile por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación las declaraciones de Ricardo Gareca:

Sobre la Selección de Chile: "Siempre es un buen momento (para ganar en Santiago). Nosotros solamente pensamos en ganar. Sabemos que vamos a enfrentar a una sleección muy difícil que durante años viene demostrándolo, pero siempre nuestra intención es sumar. Estamos viendo, analizando. Tenemos tiempo. Todavía no hemos definido el equipo, si biene stá bastante avanzado, nos estamos tomando todo el tiempo necesario".

Sobre la situación política del Perú: "El Perú nos toca muy adentro pero llevamos muchos años dentro de la Selección y viviendo en Perú, país al que fuimos aprendiendo a querer cada vez más, vivimos emociones fuertes y seguimos viviéndolas. Pedimos paz, tranquilidad, es un momento para estar unidos. No voy a opinar de política, una vez lo hice y no cayó bien a algunas personas, pero en este caso lo que interesa, más allá de la política, es que haya unidad. Ya han demostrado que cuando hay unidad es un país fuerte".

Sobre cómo llegan Lapadula y Rhyner: "Muy bien, mejor de la esperada. Con mucha predisposición, totalmente integrados a los muchachos, predispuestos a una integración, lo mismo con Renato Solís. Realmente los veo muy bien".

Sobre posible titularidad de Edison Flores: "Edison es un jugador muy importante para nosotros, es un valor que está totalmente adaptado al grupo y a lo que queremos. Edison tiene grandes chances de estar, yo no creo que modifique mucho, puede cambiar algunas cosas tácticas pero la idea futbolística se mantiene. Más allá de movimientos tácticos, tenemos que ver que no se resienta en idea futbolística, en lo que el equipo sale a proponer. Mientras no perdamos de vista eso, no lo veo como algo preponderante".

Sobre la vuelta de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: "Sobre Paolo y Jefferson, conociéndolos, creo que harán todo lo posible por estar (en la fecha doble de marzo) y más, todavía. No los dejaría fuera. Me veo dejándolos tranquilos, no apurándolos, y si se llegan a poner bien no los veo muy distantes de la Selección".

Sobre los nuevos ingresos y el colectivo: "Cualquiera puede jugar en la selección. Los muchachos que vienen están para jugar. También puede ser para conocerlos y que se vayan integrando, pero si están convocados es porque, llega a pasar cualquier inconveniente, y contamos con ellos, es la idea. La Selección necesita ganar y todo eso está contemplado, pero tenemos un grupo armado. Esto recién empieza y si bien son fundamentales los primeros partidos, creemos que le podemos dar determinado tiempo a algunos muchachos como para que se vayan adaptando a lo que es este mundo sudamericano, un fútbol distinto, y que puedan ir conociendo a sus compañeros".

Sobre juego friccionado con Chile: "Estando 11 contra 11 tenemos más posibiliades. Es fundamental eso. Hemos tenido procesos largos en los que no hubo este tipo de incidencias y si la hubo no fue algo continuo. Hoy en día las interpretaciones del VAR, en un juego de fricción, se pueden malinterpretar, pero estamos en ese tema".

Sobre Reinaldo Rueda: "Tenemos un alto concepto de Chile como Selección, como equipo, su cuerpo técnico. Reinaldo Rueda es un hombre de mucha experiencia, con trabajos de otros procesos de Selección. Es una selección difícil, de las mejores":

Sobre lesión de Sergio Peña: "Nos preocupó. Sergio está bien y ha venido con muchas ganas, pero estos percances nos duelen, realmente, por la expectativa de los muchachos. Para este partido no tenemos pensado convocar a nadie. La Selección le facilitará todo para que se pueda recuperar, pero a lo mejor el club quiere que viaje. Se irá resolviendo".

LA PREVIA

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, hablará este miércoles (11:30 a.m.) con los medios de comunicación a dos días del choque contra Chile por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las declaraciones del 'Tigre' Gareca llegarán a través de una conferencia virtual como cumplimientos a los protocolos de bioseguridad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La Selección Peruana entrenará por la mañana en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y en horas de la tarde viajará en un vuelo chárter rumbo a la capital chilena para el compromiso contra la 'Roja', que contará con sus estrellas Arturo Vidal y Gary Medel, quienes sí consiguieron permiso del Inter de Milán.

De esta manera, la bicolor se alista para volver a jugar en las Eliminatorias. El delantero Gianluca Lapadula (Benevento) y Jean Pierre Rhyner (Cartagena) con las novedades de los convocados de Gareca para la fecha doble de noviembre.

La Selección Peruana lleva un punto en las clasificatorias luego del empate 2-2 ante Paraguay en Asunción. En su segundo partido perdió 4-2 ante Brasil en el Estadio Nacional de Lima.

Perú visitará a Chile el viernes 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde (hora peruana), en el Estadio Nacional de Santiago.

Ricardo Gareca a la salida de su hotel de concentración rumbo a los entrenamientos. | Fuente: RPP Noticias

