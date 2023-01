El entrenador de la selección de Brasil, Tite, participa durante una rueda de prensa este viernes in Sao Paulo (Brasil). EFE/Paulo Whitaker | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paulo Whitaker

El seleccionador de Brasil, Tite, negó de manera tajante que haya espiado los entrenamientos de la Selección Peruana con un dron."Tienen mi palabra de honor que no hubo nada. Si tengo que pagar ese precio para ganar, cojo mis cosas y me voy para casa", dijo Tite en una rueda de prensa en el Arena Corinthians de Sao Paulo, donde este sábado Brasil y Perú se medirán por un billete para los cuartos de final de la Copa América 2019.La prensa peruana insinuó que la comisión técnica de la Canarinha espió al combinado dirigido por el argentino Ricardo Gareca, después de que un dron sobrevolase el entrenamiento a puerta cerrada que Perú realizó en el estadio Pacaembú, en la capital paulista.Sin embargo, Tite lo negó con rotundidad dirigiéndose a los periodistas peruanos que se encontraban en la sala de prensa.

"No tengo más edad para eso. No hice eso en el inicio de mi carrera, ¿voy a hacerlo ahora?", aseveró para recordar después que en su etapa como entrenador en Brasil, sí espió, pero cuando el entrenamiento era abierto."Con entrenamiento abierto, voy allí a ver. Ok, allí en mis inicios lo hice. Ahora ustedes tienen mi palabra de que no lo hago más", amplió.Las selecciones de Brasil y Perú miden sus fuerzas este sábado en el Arena Corinthians en un juego decisivo por un cupo para los cuartos de final y también para definir el liderato del grupo A, que completan Venezuela y Bolivia.(EFE)

