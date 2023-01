Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa. | Fuente: AFP

Perú ganó 1-0 a Brasil en Los Angeles Memorial Coliseum, con gol de Luis Abram. Ricardo Gareca dio una conferencia de prensa tras el triunfo de la bicolor en el amistoso internacional por fecha FIFA.

"Para nosotros es muy importante enfrentar Brasil y es muy importante el triunfo, pero no deja de ser partido amistoso. Va a servir para seguir mejorando en caso nuestro. Para Brasil, Tite tendrá sus respuestas. Para nosotros es importante enfrentar a esta clase de selecciones", aseguró el técnico argentino.

Sobre el encuentro, el 'Tigre' afirmó que a la bicolor le falta mejorar. "Partido muy disputado. Brasil con más llegadas, por lo menos con situaciones claras. Creo que hicimos buen partido en lo que pudimos controlarlo. Creo que jugamos como había que jugarlo. Muy metidos, muy intensos. Por ahí nos faltaba claridad, pero estoy muy conforme porque es un grupo que siempre da respuesta. Pudimos ver variantes, modificaciones que nos permitan acomodarnos a un determinado rival", añadió.

Sobre el gol de Luis Abram, el técnico aseguró que la manera que se ejecutó el tanto fue clave. "Después de tanto tiempo hicimos gol de pelota parada, que es algo clave. Es importantísimo hacer gol de pelota parada, es muy bueno para nosotros", dijo Gareca.

Las figuras del partido fueron alabadas por el entrenador gaucho. "[Pedro] Gallese fue una de las figuras, dentro de varias figuras que tuvo el equipo, fue figura destacada. Sacó un par de mano a mano clave. Actuación muy importante". Asimismo, sobre Gabriel Costa afirmó que su desempeño fue bueno. "La Selección de a poco va incorporando valores importantes, pero lo que mostró en al convivencia y lo que le tocó jugar, la integración, estamos muy conformes", aseguró.

El 'Tigre' también afirmó que su equipo tuvo la actitud correcta. "No sé si merecimos ganar el partido porque fue muy disputado y Brasil tuvo más opciones de gol. Perú intentó en todo momento que Brasil no construya. Fue complicado, pero de mi parte ganamos bien por la intensidad y por la actitud que tuvimos.Todavía estamos en juego, creo que podemos dar más".

Sobre la derrota ante Ecuador, Ricardo Gareca aseguró que el conjunto 'Tricolor' era un equipo nuevo. "La clave fue la intensidad con la que jugamos este partido. Aprovechamos pelota parada, que es importante en una selección. ¿El balance de los dos partidos? No tuvimos actuación ideal al inicio. No quisiera tomarlo como excusa, tuvimos poco conocimiento de Ecuador porque está en etapa de renovación. No sabíamos con qué nos ibamos a encontrar porque se está iniciando proceso nuevo. Después la vamos a empezar a conocer.perdimos,no fue buen partido nuestro. Hoy ganamos, siempre ganarle a Brasil genera alegría de lo que significa Brasil. Después, tendremos que analizar si tenemos que mejorar mucho o vamos por buen camino. El saldo siempre, aún no dandose el resultado, da cosas importantes por mejorar", finalizó el técnico.

