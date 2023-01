Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana en el año 2015. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Este martes, a las 10:00 pm. de Perú (8:00 pm. de Los Ángeles), la Selección Peruana enfrentará a Brasil en el segundo partido amistoso de la Fecha FIFA. Tras caer 1-0 ante Ecuador, la bicolor irá por su revancha en el LA Memorial Coliseum.

En ese sentido, Ricardo Gareca y Renato Tapia brindaron una conferencia de prensa para resolver las dudas previas al encuentro ante el equipo de Tite, que contará en esta ocasión con Neymar.

En esta nota de RPP Noticias puedes repasar las mejores declaraciones de Ricardo Gareca y Renato Tapia antes del Perú vs. Brasil.

Ricardo Gareca:

Sobre los amistosos:

"En un lapso de tan poco tiempo nos hemos enfrentado varias veces. Esta es la tercera vez. Es importante disputarle la posesión. Lo intentamos sobre todo en la final. Ahora tenemos la posibilidad de este partido para tratar de disputarle esa posesión.la planificación está sustentada en esto. Son dos selecciones que se conocen".

"Son selecciones difíciles, así que vamos a tratar de, lógicamente, no recibir goles, es nuestro propósito, no solamente con Brasil sino con cualquier selección. Tratamos, somos cuidadosos en ese aspecto. A través de los muchachos, hay un gran sacrificio en todas las líneas para evitar que nos hagan goles, y hacer la mayor cantidad de goles posible en función de ataque. Todos tratamos de participar en el aspecto defensivo y en el ofensivo. Brasil es un equipo que por lo general le hace goles a la mayoría de selecciones, estamos trabajando en eso, tratando de mejorar. creo que la final fue un partido diferente al primero".

"Somos una selección que siempre está buscando. El hecho de que no hayamos generado situaciones de goles no significa que no nos reencontremos en cualquier momento en una situación favorable. Creo que es un gran momento nuestro, en todo aspecto, un gran presente nuestro en todo aspecto. El hecho de que por ahí no se den algunos resultados no invalida lo conseguido, este presente nuestro".

"Tenemos rivales como Ecuador y Brasil. En la próxima serie, Uruguay, luego Colombia y Chile. Es algo bueno para nosotros, que quieran jugar con nosotros habla del presente futbolístico nuestro. El hecho de que no hayamos tenido una buen performance el último partido no significa que no estemos en buen momento".

"Es una linda prueba para nosotros, para ver a los muchachos nuestros. Nos permite estar más consolidados en todo y a darle forma a lo que se viene. Si bien cada partido es importante, y lo tomamos de esa manera, nos estamos preparando para lo que se viene, todos estamos enfocándonos".

"La idea nuestra es afianzar funcionamientos. No significa que uno no pueda ver alguna otra alternativa, que de pronto uno vea u observe qué le puede dar una característica diferente de un muchacho. Se puede tener más precaución o ser más arriesgado. Después, tantas cosas distintas no creo que se produzcan, no solamente con nosotros, sino con todas las selecciones".

"Sentimos gran respeto por Brasil, jugadores y técnico, así que agradezco cualquier comentario que haya hecho".

Sobre Neymar:

"A Neymar ya lo hemos enfrentado. A los mejores juagdores del mundo los hemos enfrentados. Tenemos inconvenientes y nos ponen en problemas como nosotros también ponemos en problemas. Enfrentamos a los mejores jugadores y ellos enfrentan a los mejores jugadores de Perú. Hacemos lo imposible para tratar. No es un tema de la línea defensiva. La línea defensiva, para nosotros, es un todo. Son todas pruebas de fuego. Los dos partidos que vienen también es una prueba de fuego porque hay delanteros importantes en cada selección, no es algo de este partido".

Sobre visita de Guillermo Barros Schelotto:

"Tanto por Guillermo como por Gustavo Barros Schelotto siento gran respeto. Como entrenadores son muy exitosos. Encontrarnos con ellos fue importante, intercambiamos opiniones. Son de los técnicos de Argentina, en cuando a realidad y futuro, de los más importantes y siempre tienen jugadores de la selección nuestra en la mira porque les gustan. Siempre es motivo de consutla. No voy a puntualizar porque son temas más reservados, porque tiene que ver con jugadores involucrados en instituciones en estos momentos".

Sobre Diego Maradona:

"Es importante que una figura mundial como Maradona esté en el fútbol argentino. Yo tengo una relación desde mi etapa de jugador, muy afectiva, que por ahí no se traslada al día a día, sino que son muy esporádicos los encuentros que puedo llegar a tener con él, pero hay un cariño muy especial por él. Creo que le hace muy bien no solo a él, sino a una institución como GImansia, muy importante en Argentina, que atraviesa un momento difícil, con una hinchada importante que ha despertado gran expectativa. Me pone muy contento su regreso al fútbol".

Sobre posible presión de Raúl Ruidíaz:

"Yo a Raúl Ruidíaz lo veo bien. Es un jugador muy seguro de sí mismo, de mucha personalidad, de mucho carácter. No creo que esté presionado porque pase tiempo en no convertir. Simplemente, como todo goleador -yo he sido delantero también- cuando uno no concreta, por ahí se pone un poco inquieto, pero uno no deja de buscarlo (el gol). Sabe positivamente que es cuestión de seguir buscándolo. Los delanteros siempre tienen posibilidad de encontrarse con el gol en cualquier momento. Nosotros confiamos, el grupo confía en él. Es una cuestión que habría que preguntarle a él. En el diálogo que tengo con él, percibo un hombre seguro. Es muy ganador, una persona con mucha fe".

Sobre cómo se siente en la Selección Peruana:

"Uno está disfrutando todo este momento, que es este presente. Me duele perder, lógicamente. A todos nos duele. Disfrutamos cuando uno gana, pero esencialmente, disfrutando este recorrido que tenemos. Todo esto se ha construido a través de los años. Más allá de la crítica que siempre está, porque forma parte del fútbol, los análisis, lo tomamos como algo lógico. Sabemos que los triunfos traen un clima más tranquilo y las derrotas incertidumbre e intranquilidad. Forma parte de nuestro trabajo, pero eso no invalida cuando uno mira hacia atrás todo el camino recorrido que llevamos y dónde estamos situados y de qué manera estamos parados. Creo que nuestra gente confía en nosotros. Al hincha me gustaría transmitirle que no pierda la fe".

Renato Tapia:

"Hemos tratado de caracterizarnos por ser un equipo que siempre corre que siempre mete. Ojalá se dé un buen resultado y buen partido este martes".

"Independientemente del rival, tratamos de tener una idea de juego, de salir a jugar con las mismas ganas, con el mismo ímpetu contra todos los equipos, esta no va a ser la excepción".

"A nadie le gusta perder, eso es obvio. No se dio un buen resultado con un Ecuador que lo viene haciendo bien desde la Sub 20, clasificó al mundial, quedó tercero. No se le tiene que ver como selección joven, sino como selección de primera. Habrá que analizar, pasamos la página, pero hay que reconocer los errores, ver lo que se hizo mal y mejorarlo".

"Siempre estuve agradecido por la confianza que se me dio cuando no tenía continudad en mi club. Ahora tengo más, he podido jugar prácticamente todos los partidos del club. Espero que siga así para poder seguir aportando a la Selección".

"Con Brasil, la idea es intentar llegar al área, como se dio en la final de la Copa América. Esperamos seguir así".

"(El partido contra Brasil) Más que revancha, lo veo como oportunidad para seguir creciendo. Jugar con estos equipos nos ayuda muchíisimo a crecer. Ya pasó lo de la Copa América. Estamos muy lejos de eso. Ya pasó. Ahora pensamos en lo que viene".

"La Selección siempre va a estar un escalón arriba (que el club), y no solo de mi parte, sino también de mis compañeros. Sí son muchas horas de viaje, pero siempre a disposición para venir a la Selección y dar lo mejor".

"Cualquiera lo puede hacer (jugar en el mediocampo). El 'profe' siempre ha elegido quién juega y quién no. Yo, estando fuera o dentro del campo, siempre apoyando".

