El entrenador de PerÚ Ricardo Gareca, participa de una rueda de prensa | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda

Perú y Brasil se enfrentan este sábado en el Arena Corinthians por la tercera fecha del grupo A de la Copa América 2019. La cita es a las 2:00 de la tarde, pero antes el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, despejó algunas dudas sobre el once que presentará ante la 'Canarinha'.

La bicolor tiene tres jugadores con tarjeta amarilla: Guerrero, Tapia y Zambrano. Este último encima está lesionado. El 'Tigre' dijo que no guardará nada para enfrentar a Brasil.

Repasa sus declaraciones previo al partido entre Perú vs. Brasil.

Carlos Zambrano y su lesión: "A los muchachos lo vemos bien. Están bien. En el caso de Carlos (Zambrano) es mejor cuidarlo. Si bien ya se está recupendo, pero lo más probable es que no arriesguemos. Eso lo resolvemos mañana (sábado). El objetivo primordial nuestro es clasificar a los cuartos de final".

Preparativos previo al partido: "Nos hemos enfocado en la recuperación de los jugadores. Eso era lo más importante. Nos enfrentamos a un gran rival como es Brasil. Estamos planificando el partido. No hemos puntualizado en algo especial. El equipo tiene que tener ataque y defensa, cuidamos todos los aspectos que tengan que ver con el partido".

¿Guardará jugadores por tarjetas amarillas? "No vamos a reservar a nadie. Vamos a poner a todos los que consideramos que están mejor para este partido. No vamos a guardar nada".

¿Cambió la preparación por no estar clasificado a cuartos? "Nosotos tenemos que estar muy pendiente del partido ante Brasil. Tratar de hacer lo mejor posible en todo aspecto y lograr el objetivo (clasificar a cuartos). Nosotros vamos a tratar de enfocarnos en este partido y no en lo que habría pasado".

¿Vamos a jugar de visita después de un año? ¿Cuánto creció el equipo durante este tiempo? "Nosotros tenemos mucho camino recorrido. Muchos partidos, muchas experiencias. Somos una selección que se conoce, eso nos permite tener mucho conocimiento. Tenemos un camino recorrido. Independientemente lo difícil y complicado . Estamos en condiciones de hacer un buen partido, pero tenemos que estar atentos, en una buena tarde. Para nosotros es importante no perder de vista lo esencial: que es lo colectivo. .A medida que podamos desarrollar eso, tenemos posibilidades"

¿Qué le preocupa de Brasil? "Enfrentar a Brasil, por el nivel de sus jugadores, de su técnico y lo que representa Brasil, es algo que tiene estar atento de todo. Son selecciones que te demanda exigencia permanente. Tratar de sacar lo mejor de nosotros. Será un partido exigente. No nos interesa en qué momento está Brasi. El fútbol tiene esto: críticas y elogios. A nivel de selecciones estamos todos inmersos en ese estado cuando las cosas no salen de la mejor manera"

Carlos Zambrano, defensa de la bicolor, acompañó a Ricardo Gareca a la conferencia de prensa. El zaguero habló sobre su regreso a la Selección Peruana y su sensación de incertidumbre

Sobre su regreso a la Selección: "Estoy muy contento por la oportunidad que me da el profesor. Tenía muchas ganas de volver. Gracias a Dios se pudo dar en esta Copa América por más que tuve algunos problemas de lesiones. Me siento uno más del grupo. He llegado a un buen grupo. Esperamos que nos vaya bien en la Copa América, por eso estamos aquí"

Sobre el VAR: "Ya queda atrás, pero fue calentura del momento. Nos dan muchas charlas, pero no cobran igual a todos, Hubo una jugada similar a la mía y no lo cobraron igual. Pero ya está. Ahora tenemos que pensar en Brasil y hacer un buen partido"

Ya no lo expulsan: "Sigo siendo el mismo, con unos años más. Aprendí de mis errores. En Perú ya saben muy bien. Solo tengo dos tarjetas rojas en mi carrera a nivel de selección"

Es duda: "Faltan pocas horas y aún hay incertidumbre, pero tengo que acatar lo que dice el cuerpo médico y técnico. Estos son los partidos que uno siempre anhela jugar sobre todo con gran nombre como Brasil. Esté quién esté lo va hacer bien, pero desde el banco, cosa que no me veo, voy apoyar. Este grupo está muy unido y estamos para apoyarnos todos".

