Juan Reynoso sobre dirigir a la Selección Peruana: 'Me veo más lejos que cerca' | Fuente: AFP

Sin duda uno de los nombres que más suena sobre ser un posible sustiuto de Ricardo Gareca en el futuro es el de Juan Máximo Reynoso, entrenador peruano de Cruz Azul y reciente campeón de la Liga MX tras una gran campaña.

Por su parte, el director técnico peruano conversó con RPP Noticias y fue consultado sobre sus planes en el futuro profesional y si se ve sentado en el banquillo dirigiendo a la 'blanquirroja'.

"En el fútbol no todo se planea, yo no me imaginaba cuando llegué a Puebla que luego iba a pasar a Cruz Azul y se iba a dar todo como se dio, puede pasar. Pero drigir a la Selección Peruana, si fuera algo que yo pueda planear, creo que me veo más lejos que cerca", indicó Reynoso en diálogo con Fútbol Como Cancha.

¿Juan Reynoso dirigirá en Europa?

En tanto a si planea seguir en la Liga MX o se ve tentado a migrar al 'Viejo Continente', Reynoso agregó: "Quisiera consolidarme ahí unos años más. Sobre Europa y la posibilidad de dirigir ahí, en realidad me han invitado para dar charlas donde han estado entrenadores de élite o capacitar a técnicos, pero no era lo mío". En la misma línea, agregó: "El plan inmediato es quedarnos en México. Vamos a ver si a mediano plazo se da lo de dirigir en Europa".

