Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019.

Juan Carlos Oblitas tuvo una opinión muy crítica sobre la designación del chileno Roberto Tobar como arbitro del Perú vs. Brasil, una decisión que tildó de "incomprensible" de parte de Conmebol.

"Para mí es incomprensible cómo se disparan a los pies. He preferido no hablar de estos temas porque nos desgasta y no nos lleva a nada. Pero eso es falta de criterio. Si tienes a Néstor Pitana, que fue el mejor árbitro del Mundial. Entonces, ponlo en la final por respeto a su trayectoria. Todos se quedarían tranquilos, hasta los mismos brasileños”, declaró Oblitas a Movistar Deportes.

Hay que mencionar que Roberto Tobar fue suspendido por ocho meses al estar involucrado en uno de los escándalos más grandes del deporte chileno en 2011, el denominado 'Club del póker'.

Por otro lado, Oblitas también habló sobre la continuidad de Ricardo Gareca tras finalizar la Copa América. "Es un hombre de principios y un profesional. Tiene contrato con nosotros hasta el final de las Eliminatorias Qatar 2022 con la posibilidad de extenderlo si se clasifica al Mundial", declaró.

"Está muy metido con nosotros. Va a seguir con nosotros. En Argentina no se sabe lo que pasa y no creo que Ricardo quiera irse del Perú para meterse en ese tipo de problemas. Así que él está con nosotros y va a cumplir su contrato", agregó.

