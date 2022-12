Gabriel Costa hizo su debut con la Selección Peruana en la derrota por 1-0 ante Ecuador. | Fuente: Prensa FPF

Gabriel Costa confía en los jugadores de la Selección Peruana para sacar un buen resultado contra Brasil. En diálogo con RPP Noticias, el volante de 29 años habló sobre el compromiso que tendrán ante el 'Scratch' en Miami y aseguró que irán en busca de la victoria a pesar de las figuras con las que cuentan.

"Ya lo dije antes: la Selección de Brasil tiene una idea de juego que no cambiar sin importar quién sea su rival de turno. Vamos a ir mentalizados en ganar el partido y, más allá de que ellos tengan sus figuras, nosotros también tenemos las nuestras. Iremos en busca de un triunfo", dijo.

Por otro lado, Gabriel Costa tuvo la oportunidad de volver a referirse a su debut con la Selección Peruana frente a Ecuador. El mediocampista de Colo Colo reveló que se sintió bien en todo momento, aunque las cosas habrían sido mejores si no terminaban con una derrota.

"En general, las sensaciones de mi debut en la Selección Peruana fueron buenas. Me sentí bien, pero es una lástima lo del resultado. Si hubiéramos ganado, las sensaciones habrían sido mejores. Por lo que me tocó y lo que vi a la hora que me tocó jugar, me siento muy feliz", sentenció.

Escucha la entrevista de Gabriel Costa con RPP Noticias. | Fuente: RPP

