Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, declaró en la antesala del partido ante Brasil por la final de la Copa América 2019. El 'Tigre' despejó dudas sobre el partido ante la 'canarinha' en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro

El 'Tigre' Gareca se mostró optimista de cara al partido ante Brasil.

"Estar al frente de una selección adquiere una dimensión mundial. Este es un momento único y lo estoy viviendo a pleno. Lo tomo como algo muy importante", agregó Gareca.



Sigue en VIVO la conferencia de prensa:

¡Terminó la conferencia de Ricardo Gareca y Edison Flores!

11:52: Gareca: "Brasil ha resuelto sus partidos sin Neymar, es un tema que ya no consideramos. Vamos a enfrentar a un rival que atraviesa un gran momento, pero en un momento ideal. Estamos fortalecidos".

11:50: Gareca: "No sé qué va a pasar mañana. Ambiciono que sea totalmente diferente al partido anterior, pero no puedo pronosticar absolutamente nada".

11:47: Gareca: "Hace rato que no duermo, creo que es algo normal en los entrenadores. De Brasil me preocupa todo, me mantiene con la cabeza ocupada. Estamos muy enfocados".

11:44: Gareca: "Estamos preparados para ganar. En cuanto al árbitro, creo que todos son de nivel, cuestionarlos no es nuestro estilo. Todos cometemos errores. Nosotros nos enfocamos en el juego".

11:42: Gareca: "Estar al frente de una selección adquiere una dimensión mundial. Este es un momento único y lo estoy viviendo a pleno. Lo tomo como algo muy importante".

11: 41: Flores: "Ya son tres años con el 'Profe'. Él asume un liderazgo. Nosotros tratamos de hacer lo que él transmite. Nos ha dado resultados".

11:40: Flores: "Veo que todo el equipo ya se conoce. Tiene mucha confianza. Siempre se hacía la idea de que el peruano era débil de la cabeza o que tenía problemas psicológicos".

11:38: Flores sobre Gareca: "Gareca a implementado confianza. Antes existía la idea de que el jugador peruano es débil de cabeza, pero eso venía de afuera. Él asumió un liderazgo".

11:36: Gareca: "Siempre me tomó hasta el último momento para confirmar el equipo. Tengo algo en mente, pero voy a esperar hasta mañana".

11:35: Gareca: "Paolo Guerrero y para todo el Perú, es una figura importante, mundial. Tratamos de aprovecharlo al máximo. Buscamos copiarlo. Tiene un liderazgo bueno, para nosotros. Es un goleador muy bueno para el equipo".

11:34: Gareca: "Las finales son complicadas para todos. Todo el mundo está tenso, aún los jugadores más experimentados. Coronar siempre es difícil. No va a ser fácil para ninguna de las dos selecciones".

11:33: Gareca sobre Brasil: "Vamos a ir a sacarle la pelota, cuando más lo tengamos será mejor. Haremos nuestro partido".

11:32: Gareca: "Perú está en condiciones de ambicionar un campeonato, una Copa. Quiero que la gente lo disfrute al máximo".

11:31: Gareca: "Si bien todavía no hemos jugado por títulos, hemos jugado partidos límite para ir al Mundial. Ya tenemos experiencia, creo que eso es valorable y también juega".

11:30: Gareca sobre la posibilidad de entrenar a Argentina: “Eso es pasado, no porque le reste importancia sobre Argentina”.

11:28: Flores: "Es una gran final, el planteamiento hemos trabajado el día de hoy".

11:27: Gareca: "No me preocupa nada (sobre el VAR). Estamos metidos en esto y siempre confiamos en el arbitraje. Pero es algo que tendrán que ir viendo, mejorar ciertos aspectos. Los árbitros siempre están expuestos".

11:25: Ricardo Gareca: "Tenemos una buena recuperación y ver de tratar de llegar de la mejor manera"

11:24: Flores: "Tuve un golpe ante Chile. Pero estoy esperando el momento del partido, para dar lo mejor".

11:24: Edison Flores sobre su lesión: "Me siento bien y me siento recuperado para jugar"

11: 24 Los muchachos se están recuperándose del partido. Esperando el momento del partido y llegar de la mejor manera".

11:23 Sobre los problemas en la cancha de Fluminense: "Es algo normal de la magnitud de este evento".

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca. | Fuente: EFE

LA PREVIA



De no mediar inconvenientes, Gareca alineará el mismo once que colocó frente a Uruguay. Entonces la bicolor alinearía de la siguiente manera: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Cueva, Flores, Carrillo; Guerrero.



