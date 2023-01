El entrenador de Perú Ricardo Gareca. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló en conferencia de prensa y se responsabilizó de la derrota de la 'Bicolor' por 5-0 ante Brasil, en partido válido por la tercera fecha del Grupo A de la Copa América 2019.

Superioridad de Brasil:

"Brasil nos superó, hay errores y el principal responsable soy yo. Tras un resultado de esta naturaleza, habrá que replantear y analizar muchas cosas. Brasil mostró la efectividad que no tuvo contra Venezuela, aunque con Bolivia algo. Es lo único que puedo decir".

No toma este resultado como verguenza:

"Si bien para muchos esta es una derrota vergonzosa que duele, en el fútbol uno trata de dejar todo. Todos nosotros, los que componemos este grupo de la Selección Peruana, hemos dado más satisfacciones que verguenzas. Hay quienes consideran esta derrota como verguenza, pero yo lo tomo como parte del fútbol. Nos duele en el alma, pero se ven cantidad de resultados de este tipo en el mundo".

¿Habrán cambios luego de esta derrota?:

"Un resultado de esta naturaleza se da por un poco de todo. Tengo que evaluar y ver, si es necesario, la posibilidad de hacer un cambio. A veces estos resultados ocurren y a lo mejor no hay que cambiar nada, o sino simplemente algo. Es algo que veré después del análisis, no ahora. En el vestuario estamos todos golpeados, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Hemos recibido derrotas pero no de estas características".

Dependencia de otros resultados para pasar de fase:

"Soy el máximo responsable de todo esto, ya lo dije. Tengo que ver con todo lo que es replanteo, elección de futbolistas y manera de jugar. Es cierto que ya no dependemos de nosotros, por lo que hay que esperar. Ahora estamos en una situación incómoda, pero teníamos otras expectativas"

