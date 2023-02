Perú vs. Brasil se enfrentan por la primera fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: AFP

Perú no pudo ante Brasil por la fecha 1 del grupo B del Preolímpico Sub 23. El duelo se jugó en el estadio Centenario de Armenia, donde los brasileños se llevaron los primeros tres puntos tras un gran primer tiempo.

El primer gol del partido llegó al minuto 42, cuando Bruno Guimaraes habilitó a Paulinho en la zona peligrosa peruana. El delantero se acercó a la línea de meta, pero logró pasar el balón por entre las piernas del guardameta Renato Solís, quien había salido a quitarle el esférico, e ingresó a las redes.

La gran llegada de Perú fue al minuto 89, tras un gran desborde Fernando Pacheco. Christopher Olivares se quedó cara a cara con el guardameta brasileño Ivan. El delantero no pudo conectar bien con el balón, debido a la presión de un defensa de la 'Canarinha', y terminó rematando mal, fallando la gra oportunidad de Perú.

Perú cyó 1-0 ante Brasil por la primera jornada del Preolímpico Sub 23. La bicolor descansará en la fecha 2 y se enfrentará ante Paraguay el sábado 25 de enero. Por su parte, la 'Canarinha' se verá las caras con Uruguay este miércoles 22 de enero.

Perú vs. Brasil: alineaciones confirmadas

Perú: Renato Solís; Eduardo Rabanal, Eduardo Caballero, Gianfranco Chávez, Marcos López; Jesús Pretell, Aldair Fuentes, Yuriel Celi, Fernando Pacheco, José Rivera; Christopher Olivares.

Brasil: Ivan; Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Pedrinho, Matheus Henrique; Antony, Paulinho, Yuri Alberto.

Estadio: Centenario de Armenia.

Brasil vs Perú por el preolímpico Colombia 2020 | Fuente: RPP NOTICIAS

LA PREVIA

EN VIVO | EN DIRECTO | Perú vs. Brasil se enfrentan este domingo, 19 de enero, por la fecha 1 del grupo B del Preolímpico Sub 23. El duelo está pactado para las 8:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Centenario de Armenia. La transmisón por TV estará a cargo de DirecTV. A través de los 89.7 de la FM puedes seguir la transmisión radial de RPP Noticias. No te pierdas ningún detalle en la web de RPP Noticias.

El preolímpico Sudamericano da dos cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la Selección Peruana Sub 23, dirigida por Nolberto Solano, quiere uno de esos boletos. No será tarea fácil, pero nada es imposible. Hay que luchar y jugar.

La bicolor íntegra el grupo B junto a Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Clasifican los dos primeros de cada serie. En el A están Colombia, Argentina, Ecuador, Chile y Venezuela

Para algunos, Perù llega mermado debido a las bajas de Kevin Pacheco y Martín Távara, pero un momentito. Tenemos a Fernando Pacheco, quien es considerado como la figura peruana por la FIFA. No es cualquier cosa. Además, el atacante está motivadazo tras su fichaje por el Fluminense.

Perú vs. Brasil: posibles alineaciones

Perú: Renato Solís; Eduardo Rabanal, Eduardo Caballero, Gianfranco Chávez, Marcos López; Jesús Pretell, Aldair Fuentes, Yuriel Celi, Fernando Pacheco, José Rivera; Christopher Olivares

Brasil: Cleiton, Dodô, Bruno Fuchs, Nino, Iago; Maycon, Igor Gomes, Reinier; Bruno Tabata, Pepê y Yuri Alberto

