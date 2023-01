Edison Flores anotó uno de los goles ante Chile. | Fuente: Getty Images

La Selección Peruana recibió una mala noticia a primeras horas del domingo. Según pudo conocer RPP Noticias, Edison Flores no pudo recuperarse de su lesión y no estará en el once titular de la bicolor ante Brasil por la final de la Copa América 2019.

Flores, que se lesionó ante Chile, sufre un dolor óseo en el peroné. Esta dolencia es sumamente complicada y en la Selección Peruana se decidió que el volante del Morelia de México no sea infiltrado.

Ante ello, Ricardo Gareca tendrá que encontrar un reemplazante ideal para el popular 'Oreja'. Se sabe que la primera opción es Christofer Gonzales, que ha sido utilizado constantemente por el 'Tigre' en la cita continental.

Perú enfrentará a Brasil el domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La cita iniciará a las 3 de la tarde (hora peruana) con transmisión de RPP Noticias.

