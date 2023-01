Pedro Gallese fue una muralla en el arco de la Selección Peruana. | Fuente: Getty Images

No solo en lo más recóndito del Perú pedían su cabeza. Incluso en señal abierta lo criticaron duramente y exigían su suplencia en la Copa América 2019. Sin embargo, el fútbol da revanchas y Pedro Gallese pudo reponerse de su bajo rendimiento tras la sufrida derrota ante Brasil en el Arena do Sao Paulo. El penal tapado a Luis Suárez no fue la primera alegría que regalaría el arquero de 29 años, que reservó otra actuación de ensueño para el ‘Clásico del Pacífico’.

Perú superó por tres goles a Chile e hizo emocionar a todo el territorio nacional. Primero Edison Flores marcó el inicio de la noche mágica en Porto Alegre. Luego Yoshimar Yotún con un zurdazo hizo fácil lo difícil. Y Paolo Guerrero completó la goleada con una elegante definición, pero antes de sellar la victoria ante el acérrimo rival, sufrimos en más de una ocasión. ‘La Roja’ atacó a Perú por todos los frentes en búsqueda de la igualdad, aunque no contaron con la presencia de Gallese, que apagó el incendio cuando fue requerido.

El ‘1’ de la Selección Peruana estuvo extraordinario. Mostró jerarquía, madurez y seguridad en los momentos más calientes del compromiso. Gallese tuvo cuatro tapadas monumentales. A pocos minutos del cierre del primer tiempo sacó una mano milagrosa ante el disparo de José Fuenzalida. Del mismo modo, desvió un zurdazo de Jean Beausejour, ahogó el grito de gol a Alexis Sánchez tras un potente disparo y se lució como un 'Pulpo' ante Eduardo Vargas.

Pedro Gallese le atajó un penal a Eduardo Vargas. | Fuente: Direc TV | Fotógrafo: EFE

Párrafo aparte merece un nuevo duelo ante Vargas en el minuto 95 tras el penal cometido por Luis Abram. El goleador chileno quiso ‘picar’ la pelota en su lanzamiento de los doce pasos, pero no contaba que Gallese se quedó plantado bajo los tres postes de su arco y, con una mano, impidió el descuento de Chile. Una acción que fue celebrada como si fuera el cuarto gol de Perú en una actuación de 10 puntos, tal como aseguró el entrenador del combinado chileno Reinaldo Rueda que calificó como “grandioso” al arquero de Alianza Lima.

Así se consolidó la revancha de Gallese, que en su momento fue el cuarto arquero de San Martín y el ‘Jotita’ que nadie conocía. Sí, Pedro integró el equipo de Jota Jota Oré que clasificó al Mundial Sub 17 en 2007. En esa oportunidad era el suplente de Eder Hermoza, aunque el destino le deparaba un rol protagónico con la selección mayor.

Eso sí, el dueño del arco de Perú quiere ser partícipe de un nuevo capítulo en la historia del fútbol nacional. El título de la Copa América está al alcance de la mano después de 44 años, pero primero tiene que superar a Brasil, que nos encajó una goleada en la fase de grupos. Aunque esta es otra historia y con nosotros tenemos a otro Gallese, que quiere un ¡Maracanazo! para que en lo más recóndito del país y del mundo, se grite ¡Perú Campeón!

Pedro Gallese recibe el cariño de su familia tras el triunfo ante Chile. | Fuente: Getty Images

