La FPF envió un mensaje a la Selección Peruana. | Fuente: FPF

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) publicó su mensaje de aliento a la Selección Peruana que este domingo enfrentará a Brasil por la final de la Copa América 2019.

“Esperamos 44 años para volver a jugar una final de Copa América y no hay mejor manera de afrontarla que todos juntos. ¡Unidos por la gloria!”, fue el mensaje de la bicolor.

Asimismo en las últimas horas se confirmó que Edison Flores no estará en el once titular de Perú, debido que no se recuperó totalmente de la lesión que sufrió ante Chile.

Perú enfrentará a Brasil el domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La cita iniciará a las 3 de la tarde (hora peruana) con transmisión de RPP Noticias.

