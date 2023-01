Neymar celebra tras anotar su tercer gol ante Perú. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANIEL APUY

Brasil, liderado por un Neymar que marcó tripleta, remontó y venció por 2-4 a Perú en Lima este martes en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.Con el triunfo, la Canarinha es primera en la clasificación con campaña perfecta en dos salidas, mientras que Perú aún no consigue ganar y suma un punto.Perú se fue arriba en el marcador con un gol de André Carrillo a los 5 minutos, que fuera del área y sin dejar caer el balón lo envió a la esquina inferior izquierda, fuera del alcance de Weverton.A los 28 Neymar empató, de penalti. Cuatro minutos después el VAR le anuló un gol al mismo Neymar por fuera de juego.Perú no se amilanó y Renato Tapia puso el 2-1 para la Blanquirroja a los 59 minutos.Pero Brasil volvió de nuevo a la carga y empató 2-2 con Richarlison a los 64. Y en el minuto 83, de penalti, Neymar convirtió el 2-3.Neymar no paró y a los 94 logró su tripleta al anotar por bajo junto al poste derecho tras un rebote en el área para el 2-4 definitivo.Perú se quedó con dos hombres menos: en el minuto 86 con la expulsión con roja directa de Carlos Caceda y a los 90 con la de Carlos Zambrano, por un codazo, tras revisión del VAR.En la tercera jornada, el 12 de noviembre, Perú visitará a Chile, mientras que el 13 del mismo mes Brasil recibirá a Venezuela. (EFE)

INCIDENCIAS

Minuto 6. ¡Goooooool de Perú! André Carrillo remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.

Minuto 28 ¡Gol de Brasil! Neymar puso el empate por la vía del penal.

Minuto 59. ¡Gooooool de Perú! Renato Tapia remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería.

Minuto 64. ¡Gol de Brasil! Richarlison remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo.

Minuto 83. ¡Gooooool de Brasil! Neymar convirtió el penal.

Minuto 94. ¡Gooooool de Brasil! Neymar remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería.

Perú vs. Brasil, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; André Carrillo, Jefferson Farfán. DT. Ricardo Gareca.

Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Renan Lodi; Richarlison, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Neymar, Roberto Firmino. DT: Tité

Perú vs. Brasil, EN VIVO: MINUTO A MINUTO

Fecha y hora del Perú vs. Brasil

Perú vs. Brasil se verán la caras el martes, 13 de octubre. La cita futbolística tendrá lugar en el Estadio Nacional desde las 7:00 p.m. (hora peruana).

Canales que transmitiran EN VIVO el Perú vs. Brasil

El partido EN DIRECTO será transmitido por Movistar Deportes (Canal 3), Latina (Canal 2). Sintoniza los 89.7 de la FM para que escuches la transmisión radial de RPP Noticias. Todos los detalles del encuentro lo tendrás en RPP.pe

Perú vs. Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP

Después de sacar un empate 2-2 ante Paraguay en el inicio de las Eliminatorias, Perú debe enfocarse ahora en su segundo partido que será ante Brasil por la fecha 2 de las las Clasificatorias Qatar 2022.

Y ¿cómo le fue a Brasil en su debut en las Eliminatorias? La verdeamarelo goleó 5-0 a Bolivia en un partido que más parecia un entrenamientos.

Así fue el penúltimo entrenamiento de la Selección Peruana | Fuente: FPF/SelecciónPeruana

Horarios en el mundo: Perú vs. Brasil

Países Hora Perú 7:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Argentina 9:0 p.m. Colombia 7:00 p.m. Paraguay 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Estados Unidos (Miami) 8:00 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 6:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. México 7:00 p.m. España (Miércoles) 2:00 a.m.

¿Quién es el favorito de las casas de apuestas?

Casa de apuesta Perú Empate Brasil Doradobet 7.20 4.60 1.38 Inkabet 7.75 4.70 1.42 Apuesta Total 7.40 4.60 1.37 Betsson 8.00 5.00 1.40 Te Apuesto 4.50 4.25 1.50 Betsafe 8.50 5.00 1.38 Betfair 7.00 4.50 1.34 Bet 365 8.00 4.50 1.40

Perú vs. Brasil: alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Pedro Aquino, Christofer Gonzáles; Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Brasil: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz, Philippe Coutinho; Neymar o Éverton Ribeiro, Éverton “Cebolinha”, Roberto Firmino. DT: Tité

