La Conmebol liberó esta noche tres videos con el análisis VAR de las jugadas polémicas del encuentro entre Perú y Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022. En ella se pueden escuchar la conversaciones que sostiene Julio Bascuñán con el árbitro VAR, Piero Maza, y Gery Vargas del AVAR.

El desempeño del juez Bascuñán recibió duras críticas y se cuestionó los dos penales que cobró a favor de Brasil que acabaron en goles de Neymar. Justamente esas dos jugadas claves están en los videos difundidos por Conmebol. También está la expulsión de Carlos Zambrano, que es sugerida por el VAR tras ver una imagen nada clara.

Si antes de conocerse -los audios del VAR del partido entre Perú y Brasil- existían cuestionamientos, ahora es más evidenciado que la actuación de Bascuñán fue terrible, pero se añadió un actor más.

Minuto 28: Penal a favor de Brasil (Duración 1.41)

Brasil logró la igualdad mediante un penal de Neymar. El ‘10’ fue a la disputa aérea con Yoshimar Yotún en el área y la pelota le dio en la mano al delantero, la que estaba de forma extendida. En la acción siguiente, el peruano tira de su camiseta y se sanciona la falta. Pese a la revisión del VAR, Bascuñán no revisó las imágenes, pero si se comunicó con Piero Maza del VAR, .

AVAR: Posible mano en ataque. Sanciona penal, tenemos 2 situaciones de fuera de juego. VAR: Primero quiero ver esa situación. Déjalo correr (revisa imágenes). VAR: Dice que lo jala de la camiseta, quiero ver la cabeza más atrás, déjala correr (las imágenes)VAR: Ahora dame un corto para ver el jalón de camiseta. Quiero ver si hay una mano de Neymar. No la toca, no la toca (pelota con la mano). VAR a Bascuñán: Julio el penal por sujeción fue, pero voy a revisar APP si hay fuera de juego antes. VAR: Julio, confirmada tu decisión. Todo correcto.

* Aquí Piero Maza del VAR asegura que la pelota no toca la mano de Neymar, quien está de espalda a la cámara.

Minuto 83: Penal a favor de Brasil (Duración del video 1.42)

La jugada que más controversia generó en el partido. Everton profundizó por derecha y envió el centro para ‘Ney’. Sobre él fue Carlos Zambrano, quien le chocó y cayó en el área. De primera impresión Bascuñán marcó penal y aunque la acción es discutible, volvió a optar por las recomendaciones desde el VAR y no se apoyó en la tecnología. El penal derivó en el 2-3.

AVAR: Posible falta, sanciona penal.VAR: Dice que lo toca abajoAVAR: Lo toca abajo se veÁrbitro: Lo toca abajoVAR: Detrás del arco derecho quiero ver esa (imagen)AVAR: Tranquilo, revisa tranquilo, Piero.VAR: Quiero ver la inglesa, (Pide que le pasen imágenes de otros ángulos de la cámara). VAR: Hay un contacto de un pie abajo de Zambrano con Neymar. Operadora: ¿Quieres que te dé otra imagen?VAR: No. El appBascuñán al VAR: ¿penal claro?VAR : Confirmado el APP. Todo bien muchachos. VAR a Bascuñán: El contacto existe del defensa con el pie de Neymar, revise distintos ángulos y no hay fuera de juego, no hay falta en el app.

* La imagen que compartida por Conmebol no se ve que el pie de Zambrano tenga contacto con Neymar.

Minuto 86: Expulsión de Carlos Zambrano (Duración del video 3 minutos)

Zambrano agredió a Richarlison golpeándole con su brazo en el rostro. Bascuñán sacó amarilla, pero esta vez sí decidió revisar el VAR, ahí cambió de parecer y expulsó al peruano.

AVAR: revisa, revisa ahí. Saca amarilla al 5, al blanco. VAR: Para mí tiene las consideraciones... Muy bien, quiero ver en velocidad normal. (Pide retroceder la imagen) Quiero ver el ángulo opuesto, ángulo abierto. AVAR: Sí, al 5 amonestó.VAR: Mira el program, lo voy a invitar a un OFR (ver la imagen) por posible tarjeta roja... por el codo. Uso ilegal de brazo. VAR a Bascuñán: Te recomiendo un OFR por uso ilegal de brazos del jugador número 5 de Perú.Árbitro: OK. la voy a ir a verVAR: Julio te voy a dar la mejor toma que tengo y ahora le voy a dar movimiento. Avanza la toma... punto de contacto... perfecto ya. VAR: Déjalo correr... El codo le impacta en el rostro. El jugador no tiene necesidad de abrir (los brazos)Árbitro: Perfecto hay un movimiento adicional en el rostro del rival. Codo en el rostro del rival. Voy a eliminar la amarilla y la voy a cambair por roja. VAR: Perfecto, Julio. Confirmo tu decisión.

