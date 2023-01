Perú ganó 3-1 a Bolivia en el estadio Maracaná. | Fuente: EFE

Perú remontó 3-1 en el partido ante Bolivia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2019. La selección peruana necesitaba este triunfo para tener chances de pasar a los cuartos de final.

La bicolor empezó perdiendo el partido luego que Marcelo Martins pusiera el 0-1 a favor de Bolivia con un penal. Sin embargo, Paolo Guerrero puso el empate faltando un minuto para el entretiempo.

Jefferson Farfán puso el segundo de la bicolor, con un cabezazo a los 9 minutos del segundo tiempo. Finalmente, Edison Flores selló la victoria con un golazo a los 5 minutos extra del encuentro.

Perú se enfrentará a Brasil este sábado 22 a las 2 p.m. en el estadio Arena Corinthians por la tercer jornada de la fase de grupos de la Copa América. Por su parte, Bolivia, quien se encuentra prácticamente eliminado del torneo, buscará la victoria de honor ante Venezuela el mismo día y a la misma hora en el estadio Mineirao.

Bolivia vs. Perú: alineaciones confirmadas

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero; Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Raúl Castro, Marcelo Moreno Martins. DT: Eduardo Villegas.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Andy Polo; Paolo Guerrero. DT. Ricardo Gareca.Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.

LA PREVIA

Perú vs. Bolivia EN VIVO protagonizan un choque decisivo de cara a su participación en la Copa América 2019. La selección peruana necesita un triunfo que le permita tener mayor tranquilidad y asegurar su pase a la siguiente fase. La bicolor no ha tenido un buen inicio en su primer partido; sin embargo, la afición está convencida que el día de hoy frente a Bolivia sacarán un buen resultado. Una derrota o un empate complicaría la situación de los dirigidos por Ricardo Gareca. Paolo Guerrero comandará el ataque peruano, mientras que por el Bolivia será Marcelo Martins. Sigue la transmisión EN DIRECTO de Perú vs. Bolivia AQUÍ

Después del sinsabor que nos dejó el empate ante Venezuela tras la anulación de dos goles por el VAR, Perú tiene que voltear la página y pensar en su siguiente rival en la Copa América 2019: Bolivia, que viene de perder ante Brasil en la primera fecha.

Ambos equipos quieren sumar de a tres en la segunda jornada del grupo A de la Copa América 2019.

¿Fecha y hora del Perú vs. Bolivia?

Perú y Bolivia se verán las caras hoy martes, 18 de junio. La cita futbolística tendrá lugar en el mítico estadio Maracaná desde las 4;30 p.m. (hora peruana). En el país altiplánico el reloj marcará las 5:30 p.m.

Canales que transmitirán EN VIVO el Perú vs. Bolivia

El partido EN DIRECTO será transmitido por América TV, y DirecTV en territorio peruano. También puedes escuchar la transmisión radial de RPP Noticias a través de los 89.7 de la FM.

EN VIVO Perú vs. Bolivia: horarios en el mundo

País Hora Perú 4:30 p.m. Venezuela 5:30 p.m. Brasil 6:30 p.m. Argentina 6:30 p.m. Chile 5:30 p.m. Uruguay 6:00 p.m. Colombia 4:30 p.m. España 11:30 p.m. Nueva York (EE. UU) 5:30 p.m. Miami (EE. UU) 5:30 p.m. Chicago (EE. UU) 4:30 p.m.

PERÚ VS. BOLIVIA TRANSMISIÓN EN VIVO y EN DIRECTO

HORA PERUANA: 4:30 p.m. CANALES: AMÉRICA TELEVISIÓN Y DIRECT TV

