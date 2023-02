La FPF solicitó que se permita el ingreso de 5 mil aficionados para el duelo Perú vs. Argentina | Fuente: Selección Peruana

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sostuvo que por el momento no es factible permitir que al menos 5,000 aficionados puedan ir al Estadio Nacional, para ver el partido Perú-Argentina, por las Eliminatorias del mundial Qatar 2022, como se había propuesto.Señaló que así lo ha expresado en el Consejo de Ministros, cuando se le ha pedido opinión sobre el tema, pues considera que la posibilidad de una segunda ola de contagios por coronavirus en el país es real, tal como sucede en Europa, y todos los peruanos debemos estar preparados para enfrentar esa posibilidad.

“No estamos de acuerdo (del ingreso de aficionados al partido de fútbol). Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades. Nos han solicitado opinión en el Consejo de Ministros, hemos opinado que no es factible”, señaló en entrevista con el programa Agenda Política, de Canal N.

El encuentro Perú-Argentina, el último del año por las eliminatorias de Qatar 2022, se juega el martes 17 de noviembre, y dirigentes deportivos habían propuesto que se permita el ingreso de 5,000 aficionados al Estadio Nacional, lo que debe ser autorizado por el Poder Ejecutivo.

