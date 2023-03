Edison Flores volante de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El volante de la Selección Peruana, Edison Flores, se pronunció sobre la situación política del Perú. El popular 'Orejas' señaló que tuvo una infancia humilde y por ello se identifica con las personas que luchan en las calles en contra del gobierno de Manuel Merino.

"Muchas personas me dirán 'zapatero a su zapato', 'tú qué sabes si solo eres de fútbol'. No me digan que no hable, no saben qué color se siente. Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos, los valores, que me hacen ser como la gente que lucha cada día y más ahora", escribió Flores en su cuenta de Instagram.

"Lo siento amigos, conocidos y familiares que no comparten mi pensamiento, pero soy del pueblo y moriré siendo del pueblo. Tal cual, no quiero ser indiferente", agregó el mediocampista del DC United luego de confirmarse la muerte de dos jóvenes por la violenta represión de la policía en el Centro de Lima.

En este convulsionado contexto, el Selección Peruana recibirá a Argentina en compromiso válido por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La cita está programada para el martes 17 de noviembre a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.

Te sugerimos leer