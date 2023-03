Argentina ganó 2-0 a Perú y sus jugadores celebran en el Nacional | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

La Selección de Argentina firmó este martes un indiscutible triunfo ante Perú por 0-2 en un partido muy cómodo para la Albiceleste, tanto que esta vez Messi no tuvo que salir al rescate y le valió con la velocidad por banda izquierda y los goles de Nicolás González y Lautaro Martínez para sumar los tres puntos.La Albiceleste tuvo el partido más cómodo y apacible de los cuatro que ha disputado hasta ahora en las eliminatorias, frente a un rival muy plano y temeroso.La contundencia defensiva, tanto en la zaga como en la medular, brilló por su ausencia en el cuadro de Perú y eso volvió a condenar al combinado dirigido por el argentino Ricardo Gareca, que ya suma 9 goles recibidos en cuatro partidos y no ha anotado ningún a favor en los dos últimos encuentros.Con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula en su primer partido de titular, la Blanquirroja parecía al inicio más entonada que en los otros tres partidos anteriores de las eliminatorias pero fue un espejismo que se disolvió muy pronto.Concretamente después de que en el minuto 9 el mediapunta Christian Cueva desperdiciase la mejor oportunidad del combinado peruano en todo el partido al no definir bien un mano a mano con el arquero argentino Franco Armani.

Rodrigo De Paul en jugada con Andre Carrillo en el Perú vs. Argentina en el Estadio Nacional. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Los goles de Argentina

Los visitantes apenas encontraron resistencia para avanzar por el centro de la cancha pero especialmente por la banda izquierda, donde la velocidad de González, Lo Celso y Tagliafico llevó por la calle de la amargura a Corzo y Santamaría, dos novedades en la zaga peruana en una apuesta fallida de Gareca.Con una rápida combinación entre esos tres jugadores, González fusiló a Gallese con un disparo cruzado que puso el primer gol en el marcador antes de los 20 minutos de juego.Antes de los 30 llegó el 0-2 de la mano de Lautaro Martínez, que cuando el partido aún iba 0-0 se quedó picón tras pifiar un claro remate cerca del arco.El segundo gol reflejó la pasmosa facilidad con la que Argentina superaba a Perú, pues la jugada la comenzó Messi en la mitad de la cancha con total libertad de movimientos, pero fue Paredes el que, con todo el tiempo del mundo, dio un pase en profundidad entre los dos centrales de Perú para que Martínez regatease a Gallese y anotase con el arco vacío.En el segundo tiempo Messi buscó su gol con más ahínco, primero al intentar regatear a un defensa casi delante de la portería y luego con un sutil y delicado tiro que rozó el poste.Más cerca estuvo Tagliafico de hacer el tercer gol para Argentina, al cazar un rechace en la frontal del área y armar un disparo de primeras que consiguió despejar Gallese.En los minutos finales los peruanos continuaron atacando con más corazón que ideas, sin un orden claro, a expensas de alguna afortunada genialidad de Christian Cueva o André Carrillo para llegar al área rival, pero esa no llegó y deja a la Blanquirroja en una situación muy delicada.

Argentina 2-0 Perú: así fueron los dos goles de la albiceleste en el Estadio Nacional | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Argentina: alineaciones confirmadas

(Con información de EFE)

Perú: Pedro Gallese; Corzo, Luis Abram, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nico González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Perú vs. Argentina, EN DIRECTO: minuto a minuto

Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP

No hay tiempo para lamentos, la Selección Peruana tiene que pasar la página y enfocarse en su partido contra Argentina que se jugará en el Estadio Nacional por la Cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Para el próximo partidos, Ricardo Gareca no podrá contar con Renato Tapia y Christofer Gonzales por acumulación de tarjeta amarilla. La otra baja es Sergio Peña, quien se lesionó durante la práctica del martes.

El técnico de la Selección Peruana podría convocar un par de jugadores para los duelos ante Argentina

Fecha y hora del Perú vs. Argentina

Perú vs. Argentina se verán la caras el martes, 17 de noviembre. La cita futbolística tendrá lugar en el Estadio Nacional desde las 7:30 p.m. (hora peruana)

Canales que transmitiran EN VIVO el Perú vs. Argentina

El partido EN DIRECTO será transmitido por Movistar Deportes y Latina en Perú. En Argentina lo transmitirá TV Pública y TyC Sports.

Perú vs. Argentina: horarios en el mundo

País Horario Perú 7:30 p.m. México 6:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Paraguay 9:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Chile 9:30 p.m. Uruguay 9:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m. Bolivia 8:30 p.m. Estados Unidos (Miami, Nueva York) 7:30 p.m. Estados Unidos (Los Ángeles) 4:30 p.m. España (Viernes) 1:30 a.m. Francia (Viernes) 1:30 a.m. Italia (Viernes) 1:30 a.m. Panamá 7:30 p.m. República Dominicana 8:30 p.m.

